Hannah Waddingham ha preso parte alla 30esima edizione dei Sag Awards 2024 e ha stupito tutti i presenti per un accessorio molto particolare. Sul red carpet dello Shrine Auditorium di Los Angeles la bellissima attrice ha sfoggiato uno splendido abito rosso drappeggiato di Tony Ward Couture, ma a rendere il look spettacolare è stata la borsetta. Minimal, in cartone con dei disegni fatti a mano, la stilista della mini bag è qualcuno di molto speciale per la star della serie tv “Ted Lasso”: si tratta della figlia di 9 anni.

Hannah Waddingham e la borsetta di cartone della figlia

Mentre si è abituati a vedere modelle e attrici sfoggiare i più bei gioielli e gli accessori più cool sui red carpet, l’elegantissima Hannah Waddingham ha scelto di optare per qualcosa di unico che supera tutti i look degli altri partecipanti agli Screen Actors Guild Awards 2024.

Davanti ai fotografi ha deciso di portare con sé una borsetta in cartone semplicissima realizzata dalla figlia. In cartone marrone impreziosita da qualche sprazzo di colore sul davanti e sul retro, a rendere la mini bag ancora più esclusivo è la scritta “Epic” scarabocchiata all’altezza della “chiusura”.

“Mia figlia voleva contribuire al look e quindi mi ha preparato una borsa”, ha raccontato l’attrice. “Mi ha anche detto: ‘Mamma non c’è bisogno di portala’, ma io le ho risposto: ‘Verrà con me sul tappeto rosso’. Ovviamente potete immaginare la faccia del mio stylist quando ho deciso di indossarla”.

Poi a conclusione del commento, Hannah ha spiegato che “queste serate sono fantastiche, ma essere mamma è la cosa più importante”.

Chi è l’attrice britannica Hannah Waddingham

Hannah Waddingham è un’attrice e cantante britannica nata il 28 luglio del 1974 a Londra. È nota soprattutto per i suoi ruoli televisivi e come interprete di musica nella capitale inglese. Nel corso della carriera ha vinto un Emmy Awards, due Critics Choice Television Awards e uno Screen Actors Guild Awards oltre ad aver ottenuto due candidature ai Golden Globe.

Nel 2006 si è affermata come interprete di musical con l’interpretazione della Dama del Lago nella prima britannica di “Monty’s Python’s Spamalot”. Il ruolo le è valso una candidatura come miglior attrice in un musical al Premio Laurence Olivier e successivamente è tornata a interpretare la parte anche a Broadway.

In Tv è nota per aver preso parte a importanti serie televisive come “Il Trono di Spade”, “Sex Education” e “Ted Lasso”. Nel 2023 ha presentato la cerimonia del Laurence Olivier alla Royal Albert Hall ed è stata tra le presentatrici dell’Eurovision Song Contest di Liverpool dello stesso anno.

I ruoli da Ted Lasso al Trono di Spade

Quasi irriconoscibile, Hannah Waddingham ha dato il volto alla crudele Septa Unella, devota seguace dell’Alto Passero che tiene prigioniera Cersei Lannister e le fa fare la “camminata della vergogna” per la città di Approdo del Re. La Regina cattiva de “Il Trono di Spade” si vendicherà poi ampiamente torturandola.

A proposito della scena in cui Cersei versa il vino sul viso di Septa Unella per farle confessare i suoi peccati, Hannah Waddingham ha raccontato di essere rimasta legata al tavolo di legno per 10 ore: “È stato il giorno peggiore della mia vita”.

Il ruolo di Rebecca Welton in “Ted Lasso” le è invece valso un Emmy e un Critics’ Choice Television Awar. Anche qui il personaggio è complicato: a seguito del divorzio Rebecca diventa la nuova proprietaria dell’AFC Richmond, squadra che però vuole rovinare perché era l’unica cosa che il suo ex marito amava.