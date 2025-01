Il meteorite si schianta nel giardino: il video

Un meteorite è caduto in un giardino di una casa sull’Isola del Principe Edoardo in Canada. Grazie alla telecamera di sorveglianza, oltre alle immagini, per la prima volta in assoluto si è potuto anche sentire il rumore dell’oggetto spaziale al contatto con quello terrestre.

I proprietari della casa di cui fa parte il giardino, Laura Kelly and partner Joe Velaidum, si sono incuriositi scoprendo dell’inusuale polvere grigia presente nei pressi dell’abitazione e, guardando le riprese della videocamera di sicurezza, si son resi conto dell’incredibile evento.

I due hanno portato il tutto alla vicina Università dell’Alberta, che ha potuto esaminare le immagini e i materiali, confermando che quanto era caduto sul giardino di Laura e Joe era effettivamente un piccolo meteorite, il cui ingresso nell’atmosfera terrestre e caduta sull’isola del Principe Eduardo, era stata registrata alcuni giorni prima.