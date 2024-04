Alessia è la variante femminile di Alessio, derivante dal greco antico Alexis. Può essere anche diminutivo del nome Alessandra. Per estensione, considerando l’origine greca, possiamo dire che il significato di Alessia è indubbiamente “colei che difende”.

Quando è l’onomastico

Alessia può essere festeggiata il 17 luglio, giorno in cui si celebra Sant’Alessio. Altro giorno per celebrare il nome è il 9 gennaio, in memoria della Beata Alix Le Clerc, monaca agostiniana e co-fondatrice delle Canonichesse di Sant’Agostino della Congregazione di Nostra Signora.

Personalità di Alessia

Colei che porta questo nome è per natura intraprendente. Va detto: Alessia è permalosa e non ama essere contraddetta. Vuole avere l’ultima parola, anche in situazioni in cui non è espressamente richiesto il suo intervento.

Alessia è riservata, misteriosa, introversa e introspettiva. Si pone sempre tantissime domande e, a volte, si lascia prendere dall’ansia e dalla paura. Questo perché non si accontenta di restare in superficie rispetto alle cose e vuole analizzare anche il più piccolo dettaglio.

È attratta dalla filosofia, da tutto quello che cerca di rispondere alle grandi domande della vita e ha una grandissima capacità di analisi e di autoanalisi. Dotata di spirito critico, può capitare che susciti antipatia in chi non la conosce bene.

Per lei amici e famiglia sono sacri. Dà molta importanza ai legami affettivi. Chi le è amico è davvero fortunato. È una partner perfetta, presente, attenta, dedita ma per contro ci sono momenti in cui tende a isolarsi, per proteggersi.

Sa vivere anche da sola. Fugge dagli scontri e dalle tensioni. È emotiva, parecchio. Ame le attività e gli sport di gruppo e all’aria aperta.

Che lavoro farà Alessia

Alessia non si auspica una vita conformista. Apprezzerà i mestieri altamente specializzati e legati alle nuove tecnologie. Sì anche ad ambiti legati alle nuove scoperte scientifiche, alla medicina, alla psicologia e ai diritti umanitari.

Cosa dicono le stelle

Il numero fortunato di Alessia è il 7, considerato da molti il numero fortunato per eccellenza. I colori associati al nome sono due: il giallo e il rosso. Quest’ultimo è correlato a concetti anche contraddittori come amore e rabbia, pericolo e coraggio.

Alessia di certo non passa inosservata! Anche le sue pietre preziose amuleto sono due: il topazio e il rubino (la gemma più preziosa del mondo, simbolo di saggezza, buona salute e successo negli affari). Il metallo correlato è il bronzo. L’animale totem è il panda. Il segno zodiacale che più rispecchia la personalità di Alessia è quello del Toro.