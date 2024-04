Flora deriva dal nome personale latino Flora, che a sua volta trae origine dal termine flos, genitivo di floris, ovvero fiore. Non a caso, nella mitologia classica Flora era la dea romana della primavera, sposa del vento Zefiro.

Quando è l’onomastico

L’onomastico si festeggia il 24 Novembre, in ricordo delle Sante Flora e Marta di Cordova, entrambe martiri. Altre date per celebrare Flora sono:

il 2 giugno, in onore di Santa Flora, vergine di Issendolus;

in onore di Santa Flora, vergine di Issendolus; il 29 luglio, giorno dedicato a Santa Flora, martire a Roma con Antonino, Eugenio, Teodoro e Lucilla.

Personalità di Flora

Flora è estremamente determinata. Affronta con coraggio il proprio destino. Ama accettare le sfide che la vita le pone dinnanzi e prendersi cura di sé stessa. È vanitosa e molto attratta dal bello.

Non lascia mai niente al caso ed è emotiva e sensibile, spesso per evitare sofferenze preferisce chiudersi in se stessa e restare in silenzio. Per carattere è anche discreta, si fida solamente di pochi intimi e può peccare di nervosismo.

Legatissima alla sua famiglia, è in costante ricerca di sicurezza, sia sul piano lavorativo che personale; per vincere le sue sconfitte spesso necessita del sostegno di chi ha nel cuore.

È dotata di straordinaria capacità comunicativa, che l’aiuta a togliersi anche dalle situazioni più complicate. È generosa e altruista non esitando mai ad aiutare chi ha bisogno del suo aiuto.

Sogna in grande, vorrebbe cambiare il mondo e a volte ha la presunzione di poterlo fare. È creativa, non teme i cambiamenti ed è anche un’idealista, nata per essere madre.

Che lavoro farà Flora

Chi porta questo nome può trovare successo nel campo sociale. Sì anche alle professioni artistiche e a quelle legate al mondo della scuola, della sociologia e della psicologia. Flora potrebbe trovare gratificazione anche nella scelta di dedicarsi totalmente alla famiglia.

Cosa dicono le stelle

Il numero di Flora è il 6, che esprime la stabilità e l’armonia, soprattutto a livello familiare. I colori associati al nome sono due: il giallo e il verde, simbolo di speranza, energia e stabilità.

La pietra preziosa ed amuleto di Flora è il topazio, che rappresenta la sincerità e l’amore; il metallo è invece l’argento.

Il suo animale totem è il cavallo e il segno zodiacale che più si addice alla sua personalità è quello dell’Acquario: i nati sotto questa costellazione sono persone che hanno spiccata intelligenza e capacità di persuasione. Gli Acquario mostrano sempre vivo entusiasmo in ciò che si impegnano a fare e sono aperti, coraggiosi e altruisti.