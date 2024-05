Secondo gli studiosi, questo nome può avere due origini diverse. La prima si rifà alla mitologia greca, nella quale Gaia (detta anche Gea) è la progenitrice di tutti gli dei dell’Olimpo. In questo caso, il suo signicato è quello di “madre terra“.

La seconda ipotesi vuole invece che sia il corrispettivo femminile dell’etrusco Gaio, molto popolare nell’antica Roma, tanto che era protagonista di una formula matrimoniale che la sposa recitava all’atto delle nozze.

La frase in questione è “Ubi tu Gaius, ibi ego Gaia“, che si traduce in “Dove sarai tu, oh Gaio, lì sarò anch’io, Gaia”: con questa frase, la sposa si impegnava ad assumere il nome del marito ed a convivere con lui.

Se si associa il nome Gaia all’aggettivo omonimo, questo assume il significato di “gaudente”, “gioiosa” o “felice”, come derivazione dal latino “gaudium”, a sua volta discendente dal sassone “gahi”, letteralmente “di umore allegro”.

Estremamente popolare in Italia, con prevalenza in Lombardia e Toscana, si assesta nelle prime 20 posizioni della classifica dei nomi preferiti dalle famiglie italiane.

Quando è l’onomastico

Non essendoci sante con questo nome, l’onomastico di Gaia può essere festeggiato il giorno di Ognissanti o il 10 marzo, data in cui si ricorda Santo Gaio, martire in Frigia insieme ad Alessandro, probabilmente sotto Settimio Severo, agli inizi del III secolo.

Entrambi difesero l’integrità della loro fede Cristiana, rifiutando di unirsi agli eretici montanisti.

Personalità di Gaia

Forza e determinazione sono le sue caratteristiche predominanti: non cambia facilmente opinione e le decisioni che prende sono quasi sempre inappellabili.

Per mantenere l’equilibrio ha bisogno dell’appoggio incondizionato della famiglia e degli amici più cari. Intelligente e razionale, ma anche allegra e spontanea, ama la competizione e, se si trova a lavorare in team.

Gaia tende a porsi al comando, senza però sottrarsi alla collaborazione, convinta che l’unione faccia la forza per il raggiungimento di un obiettivo comune.

Il suo lato oscuro è rappresentato da gelosia e possessività, lati negativi di un carattere comunque dolce e di un’indole estremamente sincera e leale: queste buone qualità, infatti, possono venir meno quando nel suo animo si insinua il sospetto di un possibile tradimento.

Cosa dicono le stelle

Il segno zodiacale che meglio si adatta alle caratteristiche di Gaia è il Leone, indomito e leale. Il colore portafortuna è il rosso, sinonimo di vitalità.

La pietra talismano è il berillo, mentre il metallo è l’oro. Il numero fortunato è l’1, simbolo di unicità per antonomasia. L’animale totem è la carpa.