Questo nome è di origine longobarda: il termine da cui deriva è l’antico germanico “Leonhard”, composto da “levon”, che significa “leone” e “hardu”, ovvero “forte, coraggioso, valoroso”. Significa, quindi, “leone impavido”.

Grazie alla fama universale di Leonardo Da Vinci, è sempre stato tra i nomi maschili italiani più apprezzati, tanto da rimanere praticamente stabile nella top 10 delle preferenze.

Si pensa che a riportarlo prepotentemente alla ribalta, anche tra la fine del XX secolo e l’inizio del nuovo millennio, potrebbe aver contribuito anche la star del cinema Leonardo Di Caprio.

Quando è l’Onomastico

La data preferita per festeggiare l’onomastico è sicuramente il 6 novembre, giorno in cui si ricorda la morte dell’abate eremita San Leonardo di Noblac o di Limoges: figlio di nobili Franchi amici di Re Clodoveo.

Il religioso riuscì ad intercedere presso il sovrano per far liberare decine di prigionieri di guerra. Secondo la leggenda, inoltre, le sue preghiere permisero alla regina di superare con successo un parto difficile. Per questi motivi, viene considerato patrono dei carcerati e delle partorienti.

Personalità di Leonardo

Chi porta questo nome è dotato di forte personalità, intuito, classe ed indubbio carisma. Tra le sue doti, non mancano la diplomazia, che gli permette di ricomporre gli attriti e dirimere questioni spinose, e la dialettica, con la quale riesce a sedurre chiunque, per portarlo dalla sua parte.

Non esiterà a difendere le persone care da qualsiasi pericolo debbano affrontare, vero o presunto. Altri punti di forza di Leonardo sono lo spiccato senso dell’umorismo, unito ad un grande senso estetico ed artistico ed un’innata curiosità.

Caratteristiche che lo spingono a voler conoscere nel profondo il mondo che lo circonda, inseguendo costantemente la perfezione. Il suo lato oscuro è rappresentato da suscettibilità ed orgoglio eccessivo, oltre che da una tendenza ad essere instabile ed eternamente insoddisfatto.

Indulge nel piacere ed ama le cose belle, ma è spesso indeciso quando deve operare delle scelte. Se non adeguatamente stimolato, potrebbe anche lasciarsi andare mollemente all’ozio.

Che lavoro farà Leonardo

Leonardo troverà soddisfazione in tutti i lavori legati all’estetica, alla creatività e all’arte, ma potrebbe diventare anche un medico saggio e scrupoloso o un fine letterato.

Cosa dicono le stelle

Il segno zodiacale che racchiude in sé le principali peculiarità di Leonardo è lo Scorpione, esteta e perfezionista, che pretende sempre molto da se stesso e dagli altri.

Il colore portafortuna è il blu, in grado di conferire equilibrio e serenità anche alla sua mente a volte inquieta. La pietra talismano è il topazio, che stimola l’intelligenza e conferisce coraggio per affrontare ogni sfida, mente il metallo è l’oro.

Il numero fortunato è il 6, simbolo di completezza ed armonia e l’animale totem è la zebra.