Affine a Laura, il nome Loredana pare essere stato inventato dallo scrittore Luciano Zuccoli nel suo romanzo “L’amore di Loredana”, su calco del cognome Loredan portato da un’antica famiglia della nobiltà veneta (che era originaria di Loredo o Lauredo, oggi Lorèo di Rovigo).

La fortuna onomastica di Loredana è legata all’assonanza con “loretana”, appellativo della Madonna di Loreto, un particolare che conferma l’affinità etimologica e semantica con Laura.

Quando è l’onomastico

Loredana è un nome adespoto, cioè senza santa patrona omonima. Può festeggiare quindi l’onomastico il 1° novembre. Altra data utile è il 10 dicembre, giorno dedicato all’apparizione di Nostra Signora o Madonna di Loreto.

Personalità di Loredana

Colei che porta questo nome ha la tendenza a titubare di fronte ad ogni cosa. Per Loredana gli amici e i familiari hanno una grandissima importanza. La famiglia rappresenta per lei un valore assoluto.

Per chi ha nel cuore è disposta a fare grandissime rinunce. Chi fa parte della cerchia di affetti di Loredana può contare sempre su di lei e sulla sua spalla. Loredana è generosa d’animo, affascinante.

È nata per essere una fuoriclasse e per natura è coraggiosa e inarrestabile. Vuole eccellere e farcela, specialmente nei progetti in cui crede e a cui si dedica senza riserve.

Può peccare di presunzione e risultare antipatica, scontrosa, ruvida e nonostante sia incredibilmente paziente e affronti ogni situazione quotidiana con calma, a volte dimostra un temperamento imprevedibilmente acceso.

Quando lo fa, si scalda per poco e non è raro assistere a sue scenate. In amore è possessiva, gelosa, ma estremamente fedele e dedica al partner.

Che lavoro farà Loredana

Loredana potrà eccellere senza dubbi nelle professioni che contemplano il rapporto con l’altro. Sì anche al mondo dell’arte e dello spettacolo.

Cosa dicono le stelle

Il numero fortunato di Loredana è il 3, definito perfetto per eccellenza e associato alla Trinità. Il colore associato al nome è il verde, che evoca il rapporto tra la psiche e la natura; rappresenta il colore della vita che si rinnova, segno di crescita e di equilibrio, e per questo associato alla giovinezza (non a caso siamo evergreen quando rimaniamo giovani e freschi nel tempo).

La pietra preziosa amuleto è lo smeraldo, associato alla rinascita, alla speranza, alla crescita spirituale e alla rigenerazione. Il metallo è il rame e l’animale totem è il gatto.

Il segno dello Zodiaco che più si addice alla personalità e al carattere di Loredana è quello del Sagittario: le persone nate sotto questa costellazione hanno grande energia positiva e risultano leali, intelligente ed entusiaste.

L’altruismo e l’espansività sono altre caratteristiche peculiari del segno, come lo spirito d’avventura e la voglia di novità e di cambiamento.