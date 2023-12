Il nome Lucrezia deriva dal gentilizio Lucretia (forma femminile di Lucretius), portato da una gens romana. Significa “colei che è di nobili origini” o “colei che è vittoriosa”.

L’origine è ancora incerta: secondo alcuni studi arriva della parola latina lucrum (“guadagno”). Per altri, Lucrezia nasce dagli abitanti dei Monti Lucretili, situati a nord-est di Roma. Per altri ancora il nome ha radici etrusche.

Quando si festeggia

L’onomastico può essere celebrato il 23 novembre in onore di Santa Lucrezia, martire a Merida in Spagna sotto Diocleziano.

Un po’ di Storia

Lucrezia, vissuta nel VI secolo a.C. era la virtuosa matrona romana sposa del politico Lucio Tarquinio Collatino.

Secondo la leggenda, fu vittima di violenza sessuale da parte di Sesto Tarquinio, figlio del re di Roma. Un evento tragico che spinse la donna al suicidio e che scatenò la ribellione contro il sovrano, insurrezione che poi portò alla nascita della res publica romana.

Onorata come simbolo di pudore e castità, la “povera” Lucrezia ha reso il nome un emblema di dignità e di nobiltà morale inalterabili. Tanto che nei secoli il nome ha mantenuto inalterato il suo fascino.

Non a caso in letteratura Lucrezia è il nome della protagonista di molte opere, da Niccolò Machiavelli (1469 – 1527) a William Shakespeare (1564 – 1616) a Daniel Defoe (1660 – 1731).

Caratteristiche di Lucrezia

Lucrezia è un nome forte, perfetto per chi vuole affermarsi. Non a caso è da sempre associato a donne storicamente indipendenti e di grande dignità. Chi lo porta ha una femminilità innata e un fascino ammaliante.

Lucrezia è molto attenta alla propria immagine e all’aspetto esteriore. Tuttavia, cela delle vulnerabilità, che tende a mostrare solo a quei pochi che realmente riescono a conquistare la sua fiducia.

Lucrezia non indietreggia dinnanzi a nulla. È molto acuta, intuitiva e dalle mille risorse. È disposta a tutto pur di ottenere ciò che desidera e questo aspetto la porta ogni tanto ad essere egoista.

Come amica è estremamente preziosa, presente e imparziale nel giudizio. Anche in amore dà il meglio di sé, rivelandosi una compagna unica e affidabile.

Difetti di Lucrezia? Attratta dal denaro, può peccare di superficialità e assumere atteggiamenti capricciosi.

Che lavoro farà Lucrezia?

Dotata di spiccato fiuto per gli affari, avrà di certo successo nell’ambito imprenditoriale. Non c’è che dire, Lucrezia è nata per essere leader.

Cosa dicono le stelle

Secondo l’onomanzia il segno zodiacale di Lucrezia è la Vergine. Il colore dominante è il rosso. La pietra preziosa è il rubino. Il metallo è il ferro. Il numero fortunato è il 2.