Questo nome ha origini molto antiche ed è indubbiamente uno tra quelli preferiti nella Storia dalle famiglie reali di tutta Europa.

Charles III della Casata dei Windsor, l’attuale re del Regno Unito, si chiama proprio così, ed è solo l’ultimo di un numero imprecisato di suoi predecessori con lo stesso nome. Anche la Svezia vanta ben 16 re Carlo, mentre in Francia sono stati una decina.

Deriva dal germanico “Karl”, il cui etimo viene fatto risalire al termine “carl”, che significa “maschio”, “uomo”: nei secoli, il suo significato è stato esteso fino ad essere inteso “uomo libero”.

Quando è l’Onomastico

Il Santo più rappresentativo da festeggiare per l’onomastico è San Carlo Borromeo, cardinale e arcivescovo di Milano, che si celebra il 4 novembre. È patrono della Lombardia e le sue spoglie riposano nel Duomo. La popolarità del nome Carlo in Italia si deve proprio alla sua figura.

Nato ad Arona (NO) nel 1538 e morto a Milano a soli 46 anni, San Carlo Borromeo è ricordato con una statua colossale che si affaccia sul Lago Maggiore dalla sponda aronese.

Il Sancarlone, come viene chiamato affettuosamente, è alto ben 35 metri e fu costruito tra il 1624 e il 1698 su disegno di Giovanni Battista Crespi. Questo colosso, visitabile all’interno, fu di ispirazione anche per la realizzazione della Statua della Libertà.

Personalità di Carlo

Chi porta questo nome tende a vedere sempre il bicchiere mezzo pieno e punta tutto su se stesso per raggiungere obiettivi spesso molto ambiziosi. Ama gli scambi culturali ed il contatto con il prossimo e cerca sempre di vivere al massimo ogni momento. Divertirsi ed indulgere nei piaceri della vita sono per lui delle priorità.

Calmo e posato, Carlo non sembra scomporsi mai, neanche davanti alle situazioni più complicate: questa caratteristica instilla in chi lo incontra una sorta di timore reverenziale.

Raramente si lascia andare e quando lo fa deve essere assolutamente convinto che ne valga la pena. Instancabile lavoratore, preciso e responsabile, può essere un vero e proprio pilastro per chi collabora con lui. Il suo lato oscuro è rappresentato dalla difficoltà innata nell’esprimere i suoi veri sentimenti nei confronti degli altri.

Che lavoro farà Carlo

Carlo si impegnerà al massimo nello studio, che metterà a frutto in professioni di responsabilità, come l’insegnamento e l’avvocatura. Potrebbe diventare anche un ottimo interprete o fare carriera come rappresentante o nel commercio. Non disdegnerà nemmeno incarichi politici.

Cosa dicono le stelle

Il segno zodiacale che meglio corrisponde alle caratteristiche di chi porta questo nome è la Bilancia: come i nativi di questo segno, è socievole ma allo stesso tempo diffidente verso chi non conosce profondamente.

Il colore portafortuna è il rosso, sinonimo di passione e calore, in grado di sostenere chi lavora duramente per arrivare agli obiettivi prefissati.

La pietra preziosa è il rubino, rara e ricca di sfumature, mentre il metallo è il bronzo. Il numero fortunato è il 3, simbolo di perfezione, creatività ed energia positiva. L’animale totem è invece il pavone.