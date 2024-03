Ludovica è un nome di origine tedesca derivante da Ludwig e significa “combattente famosa” o “guerriera celebre”. Questo nome riflette al meglio il carattere di donne decise e forti, rivelando chiari riferimenti alla personalità di chi lo porta.

La radice proviene dall’unione delle antiche parole germaniche “Hluod” (che significa fama) e “Wig” (combattente). Per questo Ludovica è un nome adatto a persone coraggiose e grintose, capaci di lottare per tutto ciò in cui credono e per la propria affermazione.

Quando è l’onomastico

Ludovica può essere celebrata il 31 gennaio in memoria di Santa Ludovica (Lodovica) Albertoni, vedova francescana morta nel 1534.

Un po’ di Storia

Fra le più famose donne a portare questo nome nella storia c’è senza dubbio Maria Ludovica Guglielmina di Baviera (Monaco di Baviera, 30 agosto 1808 – 26 gennaio 1892). Nata Principessa di Baviera, divenne Duchessa per matrimonio. Fu madre di due sovrane: Maria Sofia, ultima regina consorte del Regno delle Due Sicilie, ed Elisabetta, la celebre Sissi, imperatrice d’Austria e regina d’Ungheria.

Ludovica di Baviera fu una donna caparbia e saggia. Dovette affrontare una vita molto travagliata, anche a causa delle tante scappatelle del marito e dei conseguenti figli illegittimi.

Per scoprire le vicende di Sissi e della sua famiglia da non perdere è invece “Sissi” , serie tv tedesco-austriaca diretta da Sven Bohse e interpretata da Dominique Devenport (nel ruolo di Sissi) e da Jannik Schümann (nel ruolo di Franz Joseph I d’Austria).

Personalità di Ludovica

Chi porta questo nome è spesso inquieta e bisognosa di movimento. Ludovica ha un carattere riservato e introverso. Tende ad essere prudente e diffidente e non si lascia andare facilmente alle emozioni, specialmente in presenza di chi non conosce.

Ludovica può avere alcune difficoltà a manifestare i propri sentimenti e per questo alle volte può apparire distaccata e fredda. Amante dei dettagli e della precisione, desidera eccellere e dimostrare di essere la prima della classe in ogni situazione.

Già da piccola dimostra un grande senso dell’organizzazione e dell’ordine, caratteristiche che potrebbero farla apparire pignola e rigorosa. Nei sentimenti, sia in amicizia che in amore, Ludovica ama la condivisione e il contatto fisico. Sicuramente una volta conquistata la sua fiducia potrete contare per sempre sul suo abbraccio sincero.

Che lavoro farà Ludovica

Troverà stabilità e rassicurazione in tutte quelle professioni che richiedono precisione e riflessione. Sì quindi a mestieri legati al mondo della contabilità, dell’economia e della finanza. Ma Ludovica è anche naturalmente portata per lavori che presuppongono studi scientifici e linguistici.

Cosa dicono le stelle

Il segno zodiacale che più si addice al carattere di Ludovica è quello dell’Ariete. Il numero portafortuna è l’1. Il colore associato al nome è il rosso, che rimanda all’energia vitale e fisica, ma anche alla creatività e alla spiccata forza di volontà nel perseguimento di un obiettivo. La pietra preziosa correlata è il rubino (detto “la regina delle pietre”), che è simbolo di vittoria e di crescita interiore. Il metallo è il ferro mentre il suo animale totem l’orso.