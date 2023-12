Originario della Slovenia, il nome è una variante di Miroslavo, che deriva dalle parole slave “mir” (pace) e “slava” (gloria).

Il significato di Mirko è quindi colui che è glorioso nella pace. Comunissimo soprattutto in Serbia, Croazia, Slovenia e Bulgaria, il nome negli anni è stato adottato anche in altre parti del mondo, come Italia e Albania.

Quando è l’onomastico?

Trattandosi di un nome adespota, ovvero privo di un santo patrono, Mirko può essere celebrato il 1º novembre nel giorno di Ognissanti.

In alternativa chi porta questo nome può essere festeggiato il 24 agosto, in ricordo del beato Miroslav Bulešić (1920-1947), sacerdote e martire a Lanischie, Croazia.

Un po’ di Storia

Nato a Zabroni, piccolo paese croato, Miroslav Bulešić fu ordinato sacerdote nel pieno della Seconda guerra mondiale.

Il 24 agosto 1947, mentre si stava recando presso la parrocchia di Lanischie per l’amministrazione delle cresime, venne attaccato da alcuni partigiani comunisti. Intenzionati a profanare il tabernacolo contenente le ostie eucaristiche.

Il prete lo protesse con le sue stesse mani e riuscì a salvarlo, nello scontro però rimase ucciso da una coltellata alla gola.

Per aver difeso con la vita il corpo di Cristo, il 28 settembre 2013 venne beatificato dalla Chiesa cattolica come martire a Pola.

Personalità di Mirko

Chi porta questo nome è intelligente, colto e carismatico: state certi, Mirko è una forza della natura e in sua compagnia non ci si annoia mai.

Altro aspetto che caratterizza chi si chiama così è il fatto di essere fortemente motivati e ambiziosi, anche se allo stesso tempo amanti della poca fatica.

Qualità degna di nota è poi la fedeltà assoluta: Mirko non tradirà mai, né in amore né in amicizia. Per contro, se scopre di essere stato ingannato può rivelarsi vendicativo.

Di sicuro chi è battezzato con questo nome riflette calma, serenità, tranquillità, armonia e gentilezza.

Cosa dicono le stelle

Secondo l’onomanzia il segno zodiacale di Mirko è la Bilancia, il suo animale portafortuna è la tigre, predatore forte, scattante e impavido.

Il numero legato al nome è il 7 e le pietre correlate sono ben 4. Il rubino, pietra eccellente contro l’insicurezza e i problemi di fertilità.

Il granato rosso, ideale per aumentare l’autostima e l’eros e la rodocrosite, che aiuta a risanare le vecchie ferite interiore e ad espandere consapevolezza e conoscenza.

Infine il calcedonio rosso, pietra della vitalità e della forza. La pianta è l’olmo mentre il colore è senza dubbio il viola.