Il nome Stefano deriva dal greco antico e in particolare dal termine Stephanos, a sua volta con un rimando all’aramaico kelila, successivamente latinizzato in Stephanus. Il significato della parola è “incoronato“.

Quando si festeggia

Chi porta questo nome può essere celebrato il 26 dicembre in onore di Santo Stefano (5 d. C. – 34 d. C.). Un po’ di Storia Santo Stefano fu il primo martire della storia del Cristianesimo, ovvero il primissimo cristiano ucciso a causa della fede religiosa.

Ecco perché in molti calendari di fianco al nome di Stefano si può trovare l’aggettivo “protomartire“, ovvero primo (“proto”) martire.

Il Santo viene ricordato il 26 dicembre, il giorno dopo Natale, per rendere simbolicamente la vicinanza fra Cristo e i martiri, cioè coloro che testimoniarono la Parola di Dio tramite il proprio sacrificio.

Non si sa molto sull’origine di Stefano, probabilmente era un ebreo cresciuto secondo la cultura ellenica. Di certo fu contemporaneo di Gesù e venne incaricato dagli Apostoli di provvedere ai bisogni delle vedove e degli orfani delle comunità cristiane appena nate.

Stefano svolgeva il compito con dedizione, occupandosi anche della conversione dei molti ebrei giunti a Gerusalemme, dove lui stesso abitava. Questo gli costò caro: in tanti non vedevano di buon occhio la diffusione delle gesta del Messia e nel 36 d.C accusarono Stefano di blasfemia.

Condotto dinanzi al Sinedrio, il supremo consiglio dei giudei, venne lapidato a furor di popolo. Secondo la tradizione cattolica, il Santo accolse la morte con serenità, invocando il Signore di accoglierlo fra le sue braccia.

Caratteristiche di Stefano

Stefano è un uomo forte, determinato e sicuro di sé. È anche però introverso, il che lo rende difficilmente comprensibile a chi non lo conosce a fondo.

Solo in presenza degli affetti più cari rivela i lati più fragili. In amore è leale e comprensivo, un ascoltatore attento capace di offrire un supporto stabile. Dall’indole decisa, Stefano riflette a lungo prima di agire.

Ma una volta presa una decisione fa di tutto per portare a termine l’obiettivo prefissato. La sua tenacia emerge anche nel lavoro, dove svolge ogni mansione assegnatagli in modo meticoloso.

Senza dubbio la costanza è la sua compagna più fedele: Stefano non teme gli ostacoli, anzi, li affronta con coraggio, pazienza e dedizione, certo di superarli e di vincerli.

Che lavoro farà Stefano?

Le professioni più adatte a chi porta questo nome sono quelle legate al mondo dello spettacolo e dell’economia. Cosa dicono le stelle Secondo l’onomanzia il segno zodiacale affine di Stefano è la Vergine.

L’animale portafortuna è il pipistrello. Il colore dominante è il verde. La pietra preziosa è lo smeraldo. Il numero fortunato è il 9.