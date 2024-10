La nuotatrice Luana Alonso ha sempre saputo come far parlare di sé, un po’ per le imprese sportive e, in buona parte, per la vita al di fuori della vasca.

L’ultima provocazione non può far altro che accendere i numerosi fan, ammaliati dalla sua bellezza. Alonso ha infatti deciso di sbarcare su OnlyFans. La notizia ha fatto immediatamente il giro del web e ha portato a interrogarsi su quale tipologia di contenuti verrà pubblicata sulla popolare piattaforma. Una scelta di vita che suona come una svolta, un cambiamento di carriera radicale rispetto alla carriera fin qui intrapresa.

Chi è la ex nuotatrice Luana Alonso: vita e carriera

Luana Alonso è una nuotatrice nata il 15 marzo 2004 a Asunción in Paraguay. Per i suoi studi universitari frequenta la Southern Methodist University in Texas e la Virginia Tech a Blacksburg. Il suo talento come nuotatrice emerge nelle squadre universitarie da lei frequentate.

Alonso è nota soprattutto per la sua partecipazione a competizioni internazionali di nuoto, dove rappresenta il Paraguay in diverse gare. Specializzata nello stile farfalla, debutta ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, diventando una delle atlete di punta del suo Paese. Partecipa anche a vari campionati sudamericani e panamericani, ottenendo buoni risultati e riconoscimenti.

La giovane età poteva giocare a suo vantaggio e permetterle di sognare un futuro radioso in ambito sportivo. Ma, si sa, lo sport ad alti livelli è fatto di equilibri labili, soprattutto a livello mentale. Durante le Olimpiadi di Parigi 2024, Alonso gareggia nei 100 metri farfalla, chiudendo solo 6° nella sua manche, con il 29° piazzamento assoluto. Un risultato poco soddisfacente che non permette all’atleta di qualificarsi per le semifinali. La delusione vissuta durante le Olimpiadi di Parigi 2024 la porta a una decisione drastica: il ritiro dall’attività agonistica.

Perché Luana Alonso è stata esclusa dal Villaggio Olimpico

I deludenti risultati sportivi di Parigi non sono il punto più basso toccato da Alonso. Lo smacco maggiore arriva in seguito all’eliminazione dalla competizione. A seguito di una sua sortita al parco divertimenti di Disneyland Paris, viene accusata di aver creato un “clima inappropriato” nella squadra e il 5 agosto 2024 viene esclusa dal Villaggio Olimpico. “Si è dovuta ritirare perché il suo comportamento non è stato corretto nei confronti degli altri atleti, che hanno disciplina e sono molto professionali. Siamo una squadra di professionisti che cerca di competere e non di passeggiare”, le parole sulla vicenda di Camilo Perez López, presidente del Comitato Olimpico del Paraguay.

Nel frattempo, il quotidiano digitale paraguaiano Hoy ha riferito che Alonso aveva parlato della sua riluttanza a rappresentare il Paraguay in un livestream prima dei Giochi, esprimendo invece il desiderio di rappresentare gli Stati Uniti. Il 6 agosto, Alonso affronta il tema della sua espulsione, affermando che aveva effettivamente lasciato i Giochi, ma lo aveva fatto di sua spontanea volontà. “Ho nuotato per tantissimo tempo nella mia vita e provo tanti sentimenti per la decisione di smettere”, il commento di Alonso a seguito della scelta di ritirarsi dalla vita sportiva. L’ex nuotatrice ha voluto anche chiedere scusa al Paraguay, perché le cose non sono andate come si era prefissata.

La delusione sembra essere durata poco. Alonso ha capito come far fruttare una fan base fatta di centinaia di migliaia di seguaci su Instagram. Se abbandonare la piscina olimpica può aver rappresentato un trauma, il futuro imprenditoriale della giovane paraguaiana promette di darle comunque soddisfazioni, seppur di diversa natura. La scelta di sbarcare su OnlyFans con un profilo in abbonamento a 35 euro al mese dovrebbe garantire alla giovane entrate cospicue.