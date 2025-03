Classe 1980, Macaulay Culkin è diventato una star del cinema da piccolissimo, interpretando Kevin McCallister in “Mamma, ho perso l’aereo” e nel sequel dal titolo “Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York”. Entrambi i film, rispettivamente del 1990 e del 1992, sono diventati dei cult del cinema.

Dopo una pausa dalla recitazione, che ha preso nel 1994, l’attore e cantante statunitense è ritornato sotto le luci della ribalta nel 2003, partecipando alla celeberrima serie televisiva “Will & Grace” e al film “Party Monster”. Nel 2006 ha poi pubblicato “Junior” un’autobiografia. Ma cosa fa oggi il ragazzino che ha fatto sorridere intere generazioni e che ancora oggi fa compagnia durante le vacanze di Natale di milioni di persone?

Vita e carriera della baby star Macaulay Culkin

Prima dei film che lo hanno reso celebre, Macaulay Culkin è stato il volto di alcune campagne pubblicitarie. Inoltre ha recitato anche in “La notte di Natale” e “Io e lo zio Buck”. È stato anche nel cast de “L’innocenza del diavolo” con Elijah Wood, collega diventato famoso per avere interpretato Frodo nella saga de “Il signore degli anelli”. Culkin è apparso anche nel videoclip di Michael Jackson, “Black or white”. Fra i due artisti, infatti, era nata un’amicizia sincera e l’attore ha anche testimoniato a favore del cantante durante il processo a suo carico per pedofilia.

Il 1994 è stato l’anno in cui ha deciso di prendersi una pausa dalla recitazione. È tornato, poi, nel 2003, partecipando alla serie televisiva “Will & Grace” e al film “Party Monster”. Tre anni dopo ha anche pubblicato un’autobiografia dal titolo “Junior”.

Non tutti sanno che Macaulay Culkin ha anche un’altra passione: la musica. Non a caso nel 2013 ha co-fondato un gruppo rock. Con “The Pizza Underground”, di cui era il frontman, ha fatto un tour in Nord America, ma la band ha avuto vita breve: si è sciolta nel 2018. Eclettico e creativo, l’attore e cantante si è dato anche all’editoria. Ancora oggi è l’editore e il Ceo del sito di satira, che si occupa di cultura pop e podcast, Bunny Ears.

Chi sono i fratelli: tra loro anche un Premio Oscar

Macaulay Culkin è un figlio e un fratello d’arte. Suo padre Christofer Cornelius, noto anche come Kit, è stato un attore di Broadway e sua sorella Bonnie Bedelia ha deciso di intraprendere la stessa strada nel mondo dello spettacolo.

Terzo di sette figli, cinque maschi e due femmine, l’attore di “Mamma, ho perso l’aereo” può vantare anche un altro artista in famiglia. Kieran, di due anni più piccolo, ha fatto parte dei cast dei famosissimi film a tema natalizio e può vantare anche altre partecipazioni cinematografiche.

Diversi sono i riconoscimenti che ha ricevuto nel corso della sua carriera. Uno fra tutti, forse il più prestigioso, è l’Oscar come migliore attore non protagonista. Ha stretto la statuetta d’oro grazie all’interpretazione di Benji in “Real pain”, diretto da Jesse Eisenberg. Un vero talento, se si considera che ha vinto alla sua prima nomination.

Chi è la moglie di Macaulay Culkin

Molto riservato, di Macaulay Culkin non si sa molto rispetto alla sua vita privata. Appena diciottenne, ha sposato la collega Rachel Miner, ma la loro relazione è durata appena due anni e il divorzio è arrivato dopo quattro.

Nel 2002, l’attore ha iniziato una storia sentimentale con Mila Kunis. I due sono rimasti insieme sino al 2011, quando l’inserzionista di Kunis ha confermato la fine del rapporto, specificando che “la separazione è stata amichevole e rimangono amici intimi”.

Dal 2017 Culkin ha una relazione con Brenda Song, co-protagonista insieme a lui di “Changeland”. Dalla loro unione sono nati due figli: Dakota Song Culkin, nato nel 2021, e un altro bambino di cui non si conosce il nome, nato un anno dopo. La scelta di chiamare il primogenito Dakota deriva dalla volontà da parte dell’attore di ricordare la sorella, morta nel 2008.

Cosa fa oggi l’attore di “Mamma ho perso l’aereo”

Dopo aver partecipato alla fortunata serie televisiva “American horror story” nel 2021, Macaulay Culkin ha continuato a lavorare nel mondo del cinema come doppiatore. È del 2022, infatti, la sua partecipazione al film “Entergalactic” di Fletcher Moules.

Oggi conduce un’esistenza lontano dai riflettori. Ogni tanto appare in televisione, ma ha comunque deciso di dare priorità alla famiglia e di mettere in secondo piano la carriera.