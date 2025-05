Milioni di utenti stanno ricevendo notifiche da parte di Meta, la società che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp, riguardo all’uso dei loro dati personali per l’addestramento di Meta AI, il sistema di intelligenza artificiale che sta diventando sempre più centrale nei prodotti dell’azienda. Anche se la comunicazione da parte di Meta è iniziata il 22 maggio, l’attenzione degli utenti si è concentrata in particolare sul termine ultimo entro cui è possibile opporsi a questa pratica. La scadenza fissata da Meta è il 26 Maggio 2025.

Come opporsi all’uso dei dati da parte di Meta AI

Meta ha comunicato agli utenti europei, inclusi quelli italiani, che a partire dal 26 giugno 2024 avrebbe utilizzato alcune delle loro informazioni pubbliche per addestrare i suoi modelli di intelligenza artificiale. Questo uso include post, immagini, didascalie e commenti condivisi pubblicamente su Facebook e Instagram. L’obiettivo dichiarato è migliorare i servizi AI, ma ciò comporta l’analisi di una grande quantità di dati personali.

Meta si basa sul principio del “legittimo interesse” per giustificare questa raccolta, ma le normative europee, in particolare il GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati), prevedono che l’utente possa opporsi a questo trattamento. È proprio su questo diritto che si fonda la possibilità di bloccare l’uso dei dati da parte di Meta AI.

La procedura per opporsi non è immediatamente evidente. Meta ha scelto di non inviare un modulo precompilato da approvare o rifiutare, ma ha introdotto un percorso che passa attraverso la sezione del Centro assistenza. Gli utenti devono quindi cercare manualmente il modulo dedicato, compilarlo con le proprie informazioni personali e inviarlo per far valere la propria opposizione. È importante ricordare che questo modulo non garantisce automaticamente il blocco: Meta esaminerà la richiesta e potrà decidere se approvarla, pur essendo obbligata a fornire una risposta coerente con il GDPR.

Come inviare il modulo per bloccare Facebook e Instagram

Per bloccare l’uso dei propri dati, è necessario accedere alla sezione Centro assistenza di Facebook o Instagram. Una volta lì, bisogna cercare il modulo intitolato “Diritto di opposizione all’uso delle informazioni per l’IA generativa”. Il modulo è lo stesso per entrambi i social network, ed è valido sia per Facebook che per Instagram, purché l’utente compili correttamente i campi richiesti.

Una volta compilato, il modulo va inviato tramite la stessa piattaforma. Dopo l’invio, Meta dovrebbe inviare una e-mail di conferma della ricezione della richiesta. Non è garantito che la richiesta venga accolta in automatico, ma è molto probabile che, a fronte di una motivazione chiara e dell’applicazione della normativa europea, l’azienda accetti la richiesta di esclusione.

Cosa succede se non ci si oppone all’uso dei dati

Se l’utente non compila e invia il modulo entro la scadenza, Meta considererà implicito il consenso all’utilizzo dei dati pubblici per l’addestramento della sua intelligenza artificiale. Questo significa che ogni contenuto reso pubblico su Facebook e Instagram, comprese foto, video, testi e commenti, potrà essere analizzato e utilizzato da Meta AI.

Non saranno invece coinvolti i contenuti privati, come i messaggi diretti o i post visibili solo a determinati amici, ma tutto ciò che è stato pubblicato in modalità pubblica potrà essere utilizzato, anche retroattivamente. Anche se Meta dichiara che l’uso dei dati servirà solo per migliorare i suoi prodotti AI, la quantità e la natura delle informazioni coinvolte solleva molte preoccupazioni sul piano della tutela della privacy.

Le funzionalità introdotte da Meta AI sono già attive su diverse piattaforme, e l’azienda sta puntando molto sull’integrazione dell’intelligenza artificiale Meta per offrire nuove esperienze agli utenti di Facebook, Instagram e WhatsApp.