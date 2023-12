Il nostro Paese sale sul podio di una delle classifiche più rinomate a livello internazionale. Fra i migliori formaggi al mondo infatti ci sono anche, e soprattutto, quelli italiani. A stabilirlo è stato Taste Atlas con il suo elenco di eccellenze dal titolo “100 best cheeses in the world 2023-2024”. Il re indiscusso forse lo immaginiamo tutti, ma ci sono anche altre sorprese meno scontate.

Il Parmigiano Reggiano non ha rivali

Fra i migliori formaggi al mondo, al primo posto, non poteva che esserci lui: uno degli stagionati più apprezzati per il suo gusto unico e inimitabile. Preparato con tecniche che lo rendono non soltanto un antipasto o un condimento delizioso, ma una vera e propria arte della tradizione culinaria del Made in Italy.

Ma non è finita qui per l’Italia. Sul secondo gradino del podio ha trovato posto la Mozzarella di Bufala Campana, il primo formaggio nella sezione dei “soft cheese”, mentre la medaglia di bronzo va allo Stracchino di Crescenza. A stabilirlo sono stati gli utenti di Taste Atlas, portale online che racchiude le migliori esperienze enogastronomiche a livello internazionale.

“Siamo molto orgogliosi di questo risultato, che premia il grande lavoro dei nostri soci e l’impegno del Consorzio nel diffondere conoscenza e unicità della mozzarella di bufala campana Dop”, afferma con fierezza il presidente del Consorzio, Domenico Raimondo.

“Il riconoscimento conferma la grande voglia di mozzarella di bufala Dop che c’è e che noi registriamo nelle nostre attività internazionali”, rivela il direttore del Consorzio, Pier Maria Saccani

Migliori formaggi al mondo, i primi dieci in classifica

L’Italia si posiziona anche nella Top Ten della classifica dei migliori formaggi al mondo. Subito dopo il quarto e il quinto posto, che vanno rispettivamente al Graviera Naxou greco e allo spagnolo Queijo Serra da Estrela, viene premiata sua maestà la Burrata.

In settima e ottava posizione si trovano invece i formaggi francesi Saint-André e Reblochon. Mentre al nono posto si classifica il montenegrino Pljevaljski Sir e al decimo di nuovo la Francia con il Mont d’Or.

I formaggi italiani migliori al mondo: un traguardo del Made in Italy

Nonostante già questi siano risultati più che soddisfacenti, l’Italia ha davvero dominato in questa classifica dei migliori formaggi al mondo 2024. Subito al di sotto dei primi dieci, infatti, viene premiato, il Grana Padano. Il Pecorino Romano invece si aggiudica la tredicesima posizione, mentre il Provolone del Monaco la ventunesima. Perché non abbinarli con il miglior spumante italiano sotto i 20 euro? Economico, ma davvero eccellente.

Al trentesimo posto si colloca meritatamente la Stracciata e quattro gradini più giù, al trentacinquesimo, la Provola. Al quarantasettesimo posto si trova invece il Gorgonzola Piccante e al quarantanovesimo il Taleggio. Questi, invece, sono da gustare rigorosamente con i migliori vini italiani sotto i 20 euro.

Quali sono stati i criteri di premiazione

A premiare i migliori formaggi al mondo, giudicandone le caratteristiche, sono gli utenti di Taste Atlas nel corso dell’anno attraverso l’accesso alla banca dati del portale online. Non vengono considerati i “voti nazionalisti”: quelli che sono alti se si tratta dei prodotti del proprio Paese e bassi se sono quelli concorrenti. L’organizzazione spiega anche che a fine anno viene considerata “la media dei piatti più votati in ogni cucina”.

Si tratta di un risultato forse ancora più importante, quindi, perché viene stabilito prevalentemente dal basso: dai consumatori che ogni giorno – senza sovrastrutture – hanno modo di apprezzare la bontà dell’arte culinaria mondiale e italiana.