Il mare in questo caso, ma la natura in generale, sorprende sempre con una flora e una fauna incredibili. Non sempre però si è in grado di identificare ciò che abita gli abissi e un esempio emblematico è rappresentato da un uovo d’oro scoperto da un team di ricercatori nelle acque gelide dell’Alaska.

Mistero sull’uovo d’oro trovato in mare: le ipotesi

Sembra un uovo d’oro ed è stato rinvenuto nei mari dell’Alaska. Si tratta di un ritrovamento che ha incuriosito gli esperti. La verità è che i ricercatori non hanno ancora capito cosa sia e quale sia la sua origine. Sanno solo che ha un diametro di circa 10 centimetri e che era ancorato saldamente a una roccia.

Quel che è certo è che appare liscio al tatto e presenta un foro al centro. La scoperta è stata possibile grazie a un sottomarino telecomandato a distanza e capace di raggiungere profondità notevoli. La sfera misteriosa, infatti, è stata rinvenuta a tremila metri sotto il livello del mare dalla National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa).

Secondo i ricercatori che la stanno analizzando, e che hanno paragonato la sua consistenza a un “tessuto cutaneo”, potrebbe essere un uovo schiuso, una spugna marina morta o un corallo. La prima teoria è avallata proprio dal foro centrale che potrebbe essere stato causato dalla schiusa o, in alternativa, da un predatore.

L’ipotesi che si tratti di un uovo, inoltre, è più che plausibile perché sono diverse le specie che depongono in profondità, così da proteggere la prole dalle correnti oceaniche. Una fra tutte è quella degli squali. Saranno i test e le analisi del Dna a fare chiarezza.

La spedizione che sta mappando i mari dell’Alaska

Dopo il caso dei cinghiali radioattivi è arrivata la scoperta del misterioso uovo d’oro, avvenuta nell’ambito della spedizione Seascape Alaska 5. Durerà fino al 15 settembre 2023 e potrà essere seguita in streaming. L’aspetto dell’oggetto che tanto ha incuriosito gli scienziati è controverso.

Sott’acqua infatti era caratterizzato da un colore dorato, in superficie è apparso giallo, tendente al marrone. Si pensa che il cambiamento sia dovuto dall’assenza delle luci artificiali fuori dall’acqua. Adesso non resta che attendere gli sviluppi e comprendere con esattezza cosa ha regalato ancora una volta il mare.