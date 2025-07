Da marzo 2021 ogni elettrodomestico venduto in Europa come frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, climatizzatori e via dicendo, espone un’etichetta energetica aggiornata e, accanto, un piccolo codice QR. In pochi sanno cosa sia e ancora meno persone lo usano. Secondo un’indagine condotta da Altroconsumo, solo il 13% degli italiani lo ha scansionato. Eppure quel quadratino apparentemente insignificante nasconde un patrimonio di informazioni preziose: ti porta dritto a EPREL, la banca dati ufficiale dell’Unione europea sull’etichettatura energetica. Un archivio pubblico e gratuito dove è possibile consultare i dati tecnici completi di migliaia di prodotti.

EPREL non è un sito promozionale, né una pagina commerciale. È uno strumento pensato per aiutare chi deve acquistare un elettrodomestico in modo consapevole, andando oltre la marca o le recensioni online. Basta inquadrare il codice con lo smartphone per accedere a una scheda ufficiale e dettagliata. Dentro ci trovi tutto: consumo annuo, efficienza, rumorosità, dimensioni, disponibilità di pezzi di ricambio, data di immissione sul mercato e tanto altro. Una miniera di dati tecnici che ti permette di capire subito se stai per fare una scelta giusta o no. Eppure, quasi nessuno lo usa. Un’occasione mancata, visto che si tratta di una delle fonti più complete e affidabili disponibili oggi per il consumatore.

Perché non lo usa nessuno anche se fa risparmiare

I dati dicono chiaramente che siamo attenti, ma non abbastanza. Chi compra un grande elettrodomestico guarda ai consumi, al rumore, ai costi a lungo termine. Chi deve installare un climatizzatore si concentra sull’efficienza energetica. Chi acquista una TV o un computer invece bada soprattutto al prezzo iniziale e alla garanzia. In tutti questi casi EPREL potrebbe offrire informazioni decisive, ma viene ignorato. Il motivo è semplice: nessuno ce l’ha mai spiegato davvero.

Molti consumatori, prima di fare un acquisto, si affidano a Google, confrontano prezzi, leggono forum, guardano video su YouTube, chiedono pareri ad amici o sui social. In tutto questo percorso, però, il QR sull’etichetta non viene nemmeno considerato. Non perché non funzioni, ma perché manca la cultura del suo utilizzo. Lo vediamo con la coda dell’occhio, lo scambiamo per un dettaglio grafico o pensiamo serva solo ai tecnici. E invece è lì per noi. Ma se nessuno ci insegna a usarlo, resta carta sprecata.

Anche a livello europeo il problema è identico. Nonostante il QR porti direttamente a un registro pubblico, aggiornato e istituzionale, il tasso di utilizzo è bassissimo. Per questo il consorzio EPREL Services ha avviato un processo di revisione dell’interfaccia per renderla più semplice, immediata e comparabile. Le richieste degli utenti sono chiare: vogliono capire al volo quanto costa un prodotto in bolletta, se conviene rispetto ad altri, se si troveranno ancora i pezzi tra qualche anno, quanto dura davvero.

Non basta mettere un QR su un’etichetta per fare educazione al consumo. Serve comunicare, spiegare, far vedere concretamente i vantaggi. È lo stesso meccanismo che vale per l’efficienza energetica in generale: i dati ci sono, ma se restano inaccessibili o poco chiari, nessuno li usa. E allora si finisce per scegliere in base alla pubblicità o al prezzo più basso, quando con un clic si potrebbe capire se quell’elettrodomestico ti farà spendere di più ogni mese per anni.

EPREL serve anche dopo l’acquisto, ma nessuno lo sa

Un altro aspetto sottovalutato è che EPREL non è utile solo al momento dell’acquisto. Può diventare uno strumento fondamentale anche dopo. Immagina di voler rivendere un elettrodomestico usato. Oppure di doverlo riparare. O anche solo di capire se vale la pena sostituirlo. In tutti questi casi sapere l’anno esatto di immissione sul mercato, l’efficienza attuale, la disponibilità dei pezzi o la compatibilità con nuovi accessori può fare la differenza.

Il problema è che queste informazioni le cerchiamo solo quando siamo già nei guai. Eppure EPREL è lì, sempre accessibile, aggiornato e gratuito. È una risorsa pubblica che potrebbe aiutarci a evitare sprechi, a riparare invece che buttare, a fare scelte più sostenibili. Non parliamo di chissà quale rivoluzione tecnologica. Basta inquadrare un codice con la fotocamera del telefono.