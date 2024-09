Alessia Marcuzzi a altri personaggi dello spettacolo hanno contribuito a rendere virale un nuovo metodo di skin care che pare avere degli effetti molto positivi sulla pelle. Lo mostrano sui social con video e foto dimostrativi. Si chiama skin icing o ice facial e consiste nell’immergere il viso all’interno di una citola con acqua ghiacciata per un tempo che varia dai 20 ai 30 secondi.

Cos’è lo skin icing e a cosa serve

Lo skin icing è un trattamento viso che sta spopolando sui social e che punterebbe sui giovamenti che l’acqua fredda avrebbe sulla pelle. Tutti coloro che l’hanno provata hanno provocato il cosiddetto shock termico per ottenere presunti benefici contro le rughe, i gonfiori e le borse sotto gli occhi, la produzione di sebo e sull’acne. Si tratta di una procedura semplice e veloce.

Va deterso bene il viso.

Va presa una ciotola abbastanza grande da contenerlo e riempita con acqua fredda e cubetti di ghiaccio.

È meglio legare i capelli per evitare che si bagnino.

Il volto a immerso per 20 o 30 secondi.

L’operazione va ripetuta tre o quattro volte.

Il viso va asciugato e trattato con una crema idratante e lenitiva.

Il ghiaccio è un piccolo trucco che serve a mantenere bassa la temperatura dell’acqua più a lungo. La procedura promette dei risultati assicurati, parola di star del web che pubblicizzano una skin care che esiste dagli anni Novanta, ma che pare essere tornata di moda di recente.

Alessia Marcuzzi e le altre star

Da Bella Hadid, negli States, ad Alessia Marcuzzi, in Italia. Dopo la crema solare criticata dai Gen Z, il #FaceIcing è diventato virale su TikTok, Instagram e su tutte le piattaforme social. I video dello skin icing riescono a totalizzare numeri da paura, oltre 60 milioni di visualizzazioni per una pratica di bellezza che si basa sul contatto della pelle con l’acqua gelida.

Secondo Kate Moss è un vero toccasana per ridurre le borse sotto gli occhi e Linda Evangelista giura di usarlo prima di fare un servizio fotografico. Ma anche star senza tempo come Marilyn Monroe dicevano di immergere il viso nel ghiaccio come rimedio contro l’inesorabile età che avanza.

Sugli effetti reali non possiamo esprimere giudizi, ma sul fatto che sia una cura del corpo che esiste da oltre trent’anni e che sia ancora molto usata non ci sono dubbi. Al di là dei tutorial che si trovano online, il principio non cambia. Si sottopone al freddo la pelle per combattere gli inestetismi cutanei.

A dare la propria testimonianza è anche Alessia Marcuzzi che, superati i 50 anni di età, appare sempre bellissima e curatissima. Il suo video su Instagram rivela quanto sia efficace lo skin icing. La pelle levigata, uniforme e morbida fa invidia a tutti e non necessità nemmeno di molto trucco. Il look acqua e sapone ha sempre donato una luce particolare alla conduttrice e imprenditrice. La sua bellezza è innegabile, indipendentemente da quale sia il suo segreto e pare che anche l’alimentazione sia importante per contribuire al benessere, parola di internal shower.