Il Sole artificiale cinese batte il record della fusione nucleare: cosa cambia

È talmente potente da essere stato ribattezzato “Sole artificiale”. È il reattore a fusione nucleare della Cina e ha battuto il suo record, generando un ciclo costante di plasma super-caldo per mille secondi. Un passo indispensabile nel processo che porterà l’uomo a produrre energia pulita quasi illimitata.

L’EAST, acronimo di Experimental Advanced Superconducting Tokamak, è in grado di creare un tipo di energia simile a quella prodotta dalla nostra stella. Dopo i risultati raggiunti dagli Stati Uniti, l’Unione Europea e la Corea, ora è il turno della Cina. Vediamo che cosa successo e cosa significa.

Perché il Sole artificiale è così importante

EAST, il 20 gennaio 2025, ha mantenuto un ciclo di plasma costante e altamente confinato per 1.066 secondi. Così facendo, ha più che raddoppiato il suo precedente record di 403 secondi. Il Sole artificiale è un reattore a fusione nucleare che riesce a fondere due atomi leggeri in un singolo atomo pesante tramite il calore e la pressione. Tuttavia quest’ultima è molto meno forte rispetto a quella del Sole vero e gli ingegneri compensano il gap con temperature molto più alte.

Si tratta di un processo che fornisce energia quasi illimitata senza emissioni di gas serra o molti rifiuti nucleari. Gli scienziati ci lavorano da oltre 70 anni e ottenere una risposta soddisfacente oggi è molto importante per contrastare gli effetti della crisi climatica in atto. Al momento si stima possano volerci alcuni decenni, ma non è escluso che le tempistiche possano dilatarsi.

Non siamo ancora giunti a ottenere il “Santo Graal” dell’energia pulita, ma si tratta di un passo importante in questa direzione. “Un dispositivo di fusione deve raggiungere un funzionamento stabile ad alta efficienza per migliaia di secondi per consentire la circolazione autosufficiente del plasma, che è fondamentale per la generazione continua di energia delle future centrali di fusione”, ha dichiarato Song Yuntao, direttore dell’Institute of Plasma Physics, responsabile del progetto di fusione presso l’Accademia cinese delle scienze.

Che cos’è EAST e come funziona

East è un reattore a fusione nucleare che funziona a confinamento magnetico, o tokamak. È stato pensato perché possa mantenere il plasma in combustione continua per periodi prolungati. Tuttavia questo tipo di macchinario non è ancora arrivato al punto di accendersi. Un obiettivo fondamentale perché corrisponde con il punto in cui la fusione nucleare crea la propria energia e sostiene la propria reazione.

Il record raggiunto dal Sole artificiale è un tassello verso il mantenimento di cicli di plasma prolungati e confinati di cui i futuri reattori avranno bisogno per generare elettricità. Attualmente, infatti, qualsiasi reattore presente sulla Terra consuma più energia di quanta ne produca.

L’EAST riscalda il plasma e lo intrappola all’interno di una camera del reattore a forma di ciambella, chiamata tokamak, con potenti campi magnetici. Recentemente, per raggiungere il risultato sperato, è stata raddoppiata la potenza del suo sistema di riscaldamento.

La Cina fa parte del programma ITER, che sta per International Thermonuclear Experimental Reactor. Ne fanno parte molti Paesi, fra i quali gli Stati Uniti, il Regno Unito, il Giappone, la Corea del Sud e la Russia.

Il reattore ITER, che è in costruzione nel sud della Francia, contiene il magnete più potente del mondo e spera possa entrare in funzione nel 2039. Sarà uno strumento importante per fare ricerca e aprire la strada alle centrali elettriche a fusione. ITER sarà uno strumento sperimentale progettato per creare una fusione sostenuta per scopi di ricerca.