Il Taam Ja’ Blue Hole (TJBH) del Messico è il buco sottomarino più profondo al mondo, come scoperto dai ricercatori. È più profondo di quanto inizialmente documentato, quando il blue hole è stato scoperto nel 2021. È anche più profondo del precedente detentore del record, il Sansha Yongle Blue Hole nel Mar Cinese Meridionale. Durante una spedizione di immersione subacquea i ricercatori hanno rivelayo che il TJBH è “il blue hole conosciuto più profondo al mondo, il cui fondo non è ancora stato raggiunto”. Avrebbero anche scoperto diverse strutture d’acqua all’interno del blue hole, suggerendo che potrebbe essere collegato all’oceano tramite una rete nascosta di tunnel e grotte.

Il Taam Ja’ è il Blue Hole più profondo al mondo: cosa si nasconde sotto

Il Taam Ja’ Blue Hole, conosciuto anche come TJBH, ha recentemente attirato l’attenzione dei ricercatori per la sua incredibile profondità e per i misteri che nasconde nelle sue profondità marine. Situato nella Baia di Chetumal, al largo della costa sud-est della Penisola dello Yucatán in Messico, questo blue hole ha recentemente superato ogni aspettativa, rivelando una profondità straordinaria di 420 metri sotto il livello del mare. Questa scoperta ha catturato l’immaginazione degli scienziati e degli appassionati di esplorazione subacquea, che si chiedono cosa si nasconda nelle sue profondità oscure.

I ricercatori hanno effettuato una spedizione di immersione subacquea il 6 dicembre 2023 per studiare le condizioni ambientali all’interno del TJBH. Utilizzando un profiler di conducibilità, temperatura e profondità (CTD), hanno ottenuto dati sorprendenti che hanno rivelato non solo la profondità estrema del blue hole, ma anche la presenza di diverse strutture d’acqua al suo interno. Ciò che ha suscitato maggiore interesse è stata la scoperta di una possibile connessione del TJBH all’oceano tramite una rete di tunnel e grotte sotterranee.

Questo solleva una serie di domande affascinanti: cosa si nasconde davvero nelle profondità del Taam Ja’ Blue Hole? Potrebbe essere un labirinto sottomarino di grotte inesplorate? O potrebbero esserci creature marine misteriose che popolano le sue oscure acque? Gli scienziati sono determinati a scoprire la verità dietro questo enigma sottomarino, e le loro scoperte potrebbero cambiare la nostra comprensione del mondo marino, come quando si è scoperto che al centro della terra c’è un oceano.

Cosa sono i Blue Hole, le doline marine da record che bucano gli oceani

I Blue Hole sono fenomeni geologici che si sviluppano nelle regioni costiere in cui la roccia è composta da materiali solubili come calcare, marmo o gesso. Si formano quando l’acqua in superficie percola attraverso la roccia, dissolvendo minerali e allargando le crepe, che alla fine provocano il collasso della roccia stessa. Il risultato è un’enorme cavità sottomarina a forma di imbuto, conosciuta come blue hole.

Queste formazioni naturali sono spesso siti di grande interesse scientifico e di esplorazione subacquea, poiché offrono una finestra unica sul mondo sottomarino. Le loro profondità oscure e misteriose possono nascondere una ricca biodiversità e fornire preziose informazioni sulla geologia e l’ecologia marina. Alcuni dei Blue Hole più famosi includono il Dean’s Blue Hole nelle Bahamas, il Dahab Blue Hole in Egitto e il Great Blue Hole in Belize. Ci sarebbe anche un curioso buco nell’oceano indiano dove non funziona la gravità.