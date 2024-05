Non si può negare che, tra le tante innovazioni tecnologiche che via via hanno facilitato molti aspetti della gestione casalinga, l’asciugatrice occupi sicuramente uno dei posti d’onore.

Per chi vive in zone particolarmente umide e piovose e per e le famiglie con bambini piccoli che sono costrette a far andare una lavatrice dopo l’altra, questo elettrodomestico è diventato una compagnia fedele e indispensabile.

Ma chi non la possiede ha comunque qualche speranza di poter far asciugare rapidamente i panni stesi in casa, grazie a qualche trucchetto condiviso in rete.

Inseguire il sole dalle finestre

Secondo una mamma risparmiatrice, che ha postato un video in merito su Tik Tok, per ottenere un’asciugatura del bucato dentro le pareti domestiche in circa 40 minuti è sufficiente stenderlo sui bastoni delle tende, utilizzando delle comuni grucce.

Con questo sistema, infatti, i vetri delle finestre intercetteranno e rifletteranno il calore solare, diffondendolo uniformemente sui capi di vestiario da asciugare. L’importante è “inseguire la luce” da est ad ovest, spostando i capi di finestra in finestra appena necessario.

Usare un deumidificatore

Per chi non può mettere in pratica questo trucco perché non ha le tende sorrette da bastoni o binari in grado di reggere il bucato bagnato senza deformarsi, potrebbe essere utile acquistare un deumidificatore, da utilizzare soprattutto nelle ore notturne.

Non sempre, infatti, si riesce a trovare il posto giusto in casa, in cantina o in taverna per piazzare lo stendibiancheria in modo da ottenere un’asciugatura rapida e soddisfacente.

Sottraendo umidità all’aria, però, si possono ridurre di molto i tempi e, nel contempo, salvaguardare la propria salute. Si rivela molto utile anche arieggiare spesso il locale in cui si è steso.

Stendere in bagno

La stanza da bagno è sicuramente uno dei posti più adatti della casa per stendere i panni. Sia il calore dei termosifoni, che i vapori che si sprigionano facendo delle docce calde, possono agevolare parecchio l’asciugatura della biancheria.

Se lo spazio è piccolo, meglio scegliere uno stendino a sviluppo verticale, o uno di quelli da applicare al soffitto, come quelli che si usavano qualche decennio fa, i cui elementi possono essere fatti salire o scendere a piacimento.

Sui radiatori da parete, inoltre, si possono appendere asciugamani e panni non molto voluminosi.

La lavatrice come alleata

Quando si lavano in lavatrice capi resistenti, come quelli in cotone o lino, far fare all’elettrodomestico una doppia centrifuga può essere una buona soluzione per eliminare tutta l’umidità in eccesso.

Questo sistema è perfetto per t-shirt, lenzuola, federe per cuscini, asciugamani, capi sportivi e jeans.

Il segreto per farli asciugare più in fretta è stenderli non troppo vicini tra loro, e posizionare davanti allo stendibiancheria un ventilatore, meglio se nei pressi di un termosifone acceso. Il ricircolo d’aria calda farà il resto.

Stendino da calorifero

Per slip, calze, boxer e magliette intime, l’ideale in inverno può essere utilizzare uno stendino con i ganci da davanzale. Di norma, si adattano anche alla maggior parte dei radiatori.

Stop ai cattivi odori

Stendere in casa può portare i capi ad assumere dei cattivi odori, specie in ambienti piccoli e poco arieggiati.

Per ovviare a questo inconveniente, si può preparare una miscela sciogliendo 15 grammi di bicarbonato in 250 ml di acqua distillata, aggiungendo poi qualche goccia di olio essenziale del profumo preferito.

Basta mettere la soluzione in un flacone spray e spruzzarla sul bucato ormai asciutto.