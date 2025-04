Sarà capitato a tutti di vederli lungo le autostrade. Si tratta degli uccelli disegnati sulle barriere istallate lungo le corsie. Sono neri e ben visibili e hanno una funzione molto precisa. Non è una decorazione fine a sé stessa, né un esempio di street art: nasce per motivi di sicurezza. Non a caso si trova in zone specifiche, dove si prevede non soltanto un elevato traffico di auto, ma anche di volatili.

Si trovano in prossimità di pannelli che separano la strada dai binari dei treni, per esempio, o in aree particolarmente pericolose per l’incolumità degli animali e degli automobilisti. È un modo per segnalare che c’è un pannello trasparente che va evitato.

Cosa sono le sagome di uccelli sulle barriere autostradali

Gli uccelli disegnati sulle barriere dell’autostrada non sono altro che un deterrente. Delle sagome grandi e nere, ben visibili che rappresentano un modo per proteggere i volatili che si trovano nelle vicinanze e che, a causa della trasparenza, potrebbero non accorgersi del pericolo e schiantarsi anche a velocità sostenute. Non è la prima volta, infatti, che si ritrovano esemplari feriti o addirittura morti per via dell’impatto.

Lo stesso principio vale per le vetrate dei palazzi o degli edifici pubblici e porre delle sagome così grandi, scure e ravvicinate serve proprio a fare in modo che gli animali capiscano che si trovano in pericolo e che devono cambiare traiettoria. Se fossero più diradate lungo la superficie non avrebbero la stessa efficacia.

Oltre a questo sistema si usano anche vetrate anticollisione, fatte con pannelli opachi o sabbiati. Gli uccelli, non avendo la possibilità di vedere cosa c’è dietro, pensano che si tratti di una parete, le percepiscono come una barriera vera e propria e la evitano.

Infine, è stata studiata anche una terza possibilità, che si è rivelata efficace. Sono i pannelli messi in obliquo, che risultano essere molto meno pericolosi rispetto a quelli in posizione perpendicolare. Un modo per preservare la fauna selvatica che troppo spesso è in pericolo. Basti pensare ai dati raccolti dallo U.S. Fish and Wildlife Service, che mette in evidenza come – soltanto negli Stati Uniti – muoiono un miliardo di uccelli all’anno.

Perché si usano sui pannelli fonoassorbenti trasparenti

Quello che potrebbe essere ancora meno intuitivo rispetto alla presenza delle sagome di uccelli sulle barriere dell’autostrada, sono i pannelli stessi. Perché si trovano in determinare parti della viabilità extraurbana e perché quasi sempre vicino ai binari dei treni? È presto detto. Si tratta di strutture fonoassorbenti e fonoisolanti, che servono a ridurre il rumore. Ecco spiegato perché sono posizionati in prossimità delle ferrovie o dove auto e tir creano non poco inquinamento acustico.

In sostanza sono delle barriere che limitano la trasmissione delle onde sonore. Questo succede perché interrompono il percorso di propagazione del suono per via aerea. E, in effetti, sono degli ostacoli veri e propri. Il punto è fare in modo che, data la trasparenza, non rappresentino un muro invisibile per gli stormi di uccelli che sono abituati a viaggiare a velocità non indifferenti.