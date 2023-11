Nuovo premio importante per Alfa Romeo Stelvio, il SUV del Biscione viene nominato “Miglior auto per dirigenti”, di grande appeal anche nelle aziende

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Premio come miglior auto per dirigenti ad Alfa Romeo Stelvio

Un nuovo concorso e un nuovo titolo importante per una delle creature più apprezzate della gamma Alfa Romeo. Stiamo parlando del SUV Stelvio, che tutti conosciamo, apprezzato dalla clientela sin dal momento del lancio sul mercato, che durante la nuova edizione 2023 dei MissionFleet Awards si è aggiudicato il premio di “Miglior auto per dirigenti”.

Nuovo successo per la Stelvio

Un nuovo successo che va a sottolineare come il benefit dell’auto aziendale continui a rappresentare un tratto distintivo per il middle e l’high management: avere la macchina non è una mera commodity, ma può anche suscitare grande passione. E Alfa Romeo soddisfa al meglio le esigenze di questo comparto strategico, con una gamma che possiamo definire sempre coerente con lo spirito del brand e con allestimenti che sono in grado di rispondere anche alle esigenze del cliente aziendale.

La premiazione

Si è tenuta lunedì 27 novembre a Milano la cerimonia di premiazione dell’edizione 2023 dei MissionFleet Awards, alla presenza di fleet manager, AD e player di mercato dell’automotive legato alle flotte.

Come abbiamo detto, l’importante titolo di “Miglior auto per dirigenti” è stato assegnato al grande SUV di successo Alfa Romeo Stelvio, il primo SUV che è anche un’Alfa Romeo e che dimostra di essere di grande appeal anche per chi lavora nelle aziende.

Quello che viene apprezzato di questo modello, anche nel contesto per cui è stato premiato oggi, è senza dubbio il suo stile e la gran sportività, oltre che gli aspetti tecnologici di ultimissima generazione. Non possiamo negare come il benefit dell’auto aziendale continui a rappresentare un tratto distintivo per il middle e l’high management: come abbiamo detto infatti l’auto non viene vista solo ed esclusivamente come una comodità per il lavoro, ma è in grado anche di suscitare passione.

I numeri di Alfa Romeo in Italia

Secondo i numeri di Dataforce, dopo un primo semestre da record, anche a ottobre Alfa Romeo ha dimostrato una crescita costante in Italia, dove le immatricolazioni totali hanno superato la quota di 2.450 unità.

Ed è proprio grazie a questo che il Biscione ha registrato un buon incremento delle vendite, pari al 50% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Si conferma così il marchio del comparto Premium che cresce di più anno su anno: le immatricolazioni che sono state registrate da gennaio a ottobre sono addirittura raddoppiate rispetto allo stesso periodo del 2022, mentre la quota di mercato sale di 0,7 punti percentuali, raggiungendo a ottobre l’1,8%.

Una crescita molto importante per il marchio italiano, accompagnata oltretutto dalle ottime performance commerciali proprio del SUV Stelvio, tra i più amati sul mercato, che è per l’ennesima volta leader del segmento D-SUV, con una quota superiore all’11,2%. Risultati davvero ottimo, che sicuramente sono stati raggiunti dal modello anche grazie al prezioso contributo e apprezzamento da parte dei clienti della variante Quadrifoglio di Stelvio, da sempre una delle più amate e ricercate dalla clientela che ama le prestazioni e la sportività tipiche del brand, modello che rappresenta la sintesi perfetta di raffinatezza tecnica e tecnologia, e che oggi completa la gamma Alfa Romeo.