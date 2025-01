Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Alfa Romeo, cambio di rotta in Nord America

Alfa Romeo ha fatto una virata strategica nel mercato nordamericano, con un significativo cambio di rotta rispetto ai piani iniziali di elettrificazione totale. La Casa automobilistica italiana ha abbandonato l’obiettivo di vendere esclusivamente veicoli elettrici entro il 2027, optando invece per una strategia multi-energia che prevede l’offerta di modelli con motorizzazioni termiche, elettriche e ibride plug-in. Questa scelta serve ad affrontare un mercato in rapida evoluzione e a rispondere alle mutevoli esigenze dei consumatori.

Creare una rete di vendita sostenibile

La principale motivazione dietro questa inversione di tendenza è la sostenibilità della rete di vendita. Come ha spiegato Chris Feuell, responsabile regionale di Alfa Romeo, i 110 concessionari statunitensi avrebbero difficoltà a sopravvivere con un portafoglio composto unicamente da veicoli elettrici. Questo aspetto sottolinea l’importanza di un approccio più flessibile che tenga conto delle diverse infrastrutture e preferenze dei consumatori. Inoltre, questo cambiamento è in linea con una revisione più ampia delle strategie produttive e commerciali avviata nelle ultime settimane, in particolare dopo le dimissioni di Carlos Tavares dall’incarico di amministratore delegato. L’influenza delle politiche di Donald Trump, che considerano il “mandato elettrico” un ostacolo alla libera scelta, ha ulteriormente contribuito a questa decisione.

La nuova direzione strategica ha un impatto significativo sul mercato nordamericano, dove Alfa Romeo punta a rilanciare le vendite dopo un periodo di difficoltà. Le consegne del marchio negli Stati Uniti sono diminuite per ben quattro anni consecutivi, con un calo del 19% nel 2024. La rete di vendita si è ridotta da 150 a 110 concessionari, come anticipato. Per invertire questa tendenza al ribasso, il Biscione tenderà a offrire una gamma più ampia di motorizzazioni, cercando di soddisfare le diverse esigenze dei consumatori. La scelta di proporre la Tonale anche in versione benzina da 272 CV sottolinea la volontà verso una maggiore flessibilità e diversificazione dell’offerta. La Tonale 100% termica è ora disponibile presso i concessionari con un’offerta di leasing di circa 399 dollari al mese.

Alfa Romeo, vige un cauto ottimismo

Nonostante le difficoltà degli ultimi anni, l’atmosfera all’interno di Alfa Romeo è di rinnovato ottimismo, grazie anche all’arrivo di Jean-Philippe Imparato ai piani alti di Stellantis. Jeff Kommor, responsabile delle vendite di Stellantis negli Stati Uniti, ha dichiarato che il 2025 sarà l’anno della svolta, prevedendo miglioramenti incrementali nelle vendite e un recupero della fiducia dei concessionari. Michael Bettenhausen, presidente del Consiglio nazionale dei concessionari Stellantis, si è detto fiducioso che il team dirigenziale nordamericano abbia tutti gli strumenti necessari per riportare Stellantis a una quota di mercato a due cifre. Nel 2024, Stellantis ha registrato una quota di mercato dell’8,1% negli USA, in calo rispetto al 9,7% dell’anno precedente.

Una scelta che si ripeterà anche in Europa?

Resta da chiarire se l’abbandono del full electric riguarderà solo il mercato nordamericano o se si estenderà anche ad altre regioni, come l’Europa. Tuttavia, ci sono indizi che suggeriscono una possibile inversione di rotta anche nel Vecchio Continente. L’ex responsabile dell’Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, ha già sottolineato la possibilità di adottare una gamma di motori diversificata e multienergia per soddisfare al meglio la domanda dei consumatori.

Questa prospettiva indica una flessibilità crescente nell’approccio di Alfa Romeo, che mira a soddisfare le esigenze dei mercati globali con soluzioni adatte a ogni contesto. Il cambiamento strategico del marchio italiano rappresenta una risposta alle sfide del mercato e un tentativo di rilancio attraverso una strategia più pragmatica e diversificata.