Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Tesla Tesla Model Y a 7 posti: la novità per l'Italia

In un’epoca in cui la versatilità diventa il pilastro fondamentale della mobilità sostenibile, la Casa di Palo Alto compie un passo importante per soddisfare le esigenze delle famiglie italiane. Da oggi, il listino della SUV elettrica più venduta al mondo si arricchisce di una nuova, attesa dimensione. La Tesla Model Y a sette posti fa il suo debutto ufficiale sul mercato nazionale, promettendo di coniugare lo spirito tecnologico e sportivo del brand con una capacità di accoglienza senza precedenti, arrivando a pochi mesi di distanza dal lancio della versione Standard e della Long Range.

Nasce in Europa

Questa nuova declinazione del SUV californiano non attraversa l’oceano per raggiungerci, ma nasce nel cuore dell’industria automobilistica europea, all’interno della Gigafactory di Berlino. La scelta produttiva non è puramente logistica, ma sottolinea l’importanza strategica del mercato del Vecchio Continente per l’azienda di Elon Musk, con le prime consegne per i clienti italiani previste già a partire dal mese di aprile. L’estetica fluida e minimalista della Model Y rimane fedele alle linee pulite che hanno decretato il suo successo globale, nascondendo con destrezza un abitacolo ampliato e ripensato per ospitare due passeggeri in più.

L’esperienza a bordo è definita dall’allestimento Premium, il più ricco e sofisticato di tutta la gamma. Lo spazio interno si trasforma in un salotto digitale invaso dalla luce naturale che filtra dal tetto panoramico in vetro. Al centro della plancia troneggia il grande schermo touch da 16’’, cuore nevralgico da cui si controlla qualsiasi funzione vitale della vettura. Per garantire il massimo comfort in ogni stagione, i sedili anteriori non sono soltanto riscaldati, ma anche ventilati, mentre ogni viaggio si trasforma in un’esperienza acustica immersiva grazie all’impianto stereo dotato di ben 15 altoparlanti.

L’adozione di una terza fila

La più importante sfida a livello ingegneristico si è disputata però nell’ottimizzazione della zona posteriore. L’ingresso alla terza fila è stato reso intuitivo e facile grazie a pratici pulsanti di accesso posizionati sullo schienale dei sedili della seconda fila. È sufficiente una semplice pressione perché questi scorrano in avanti ripiegandosi, aprendo agevolmente la strada ai passeggeri diretti agli ultimi due posti, i quali possono contare su due prese USB-C dedicate per la ricarica dei propri dispositivi. Anche chi siede nel mezzo gode di attenzioni esclusive: un touchscreen da 8’’ permette alla seconda fila di gestire autonomamente l’infotainment e la temperatura.

Nonostante l’aggiunta dei sedili, la metamorfosi interna non sacrifica la proverbiale capacità di carico. Quando tutti i sette posti sono in uso, dietro la terza fila rimangono a disposizione 381 litri di spazio. Abbassando l’ultima fila, il volume cresce generosamente fino a 894 litri, per poi raggiungere la sbalorditiva cifra di 2.094 litri reclinando completamente anche i sedili della seconda fila. A questi volumi si somma l’immancabile “frunk”, il bagagliaio anteriore da 116 litri, ideale per riporre i cavi di ricarica o piccoli oggetti.

Listino prezzi e motori

Sotto la pelle di questa configurazione familiare batte il cuore della versione Premium Long Range a trazione integrale. Le prestazioni restano degne di una sportiva di razza, con uno scatto da ferma a 100 km/h coperto in appena 5,6 secondi e una velocità massima di 201 km/h. Il dato più rassicurante per i viaggiatori è però l’autonomia dichiarata, che tocca i 600 km, permettendo lunghi trasferimenti in totale serenità.

Sul fronte della sicurezza, la Model Y offre di serie la guida assistita di livello 2, chiamata Autopilot, ed è già predisposta per il sistema Full Self-Driving (Supervised) che arriverà in un secondo momento. Il listino prezzi per il mercato italiano è chiaro e competitivo: la versione a sette posti parte da 55.490 euro.