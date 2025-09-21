Arriva il nuovo Opel Frontera GS: il SUV da sette posti super versatile, ideale per le famiglie e per chi ha bisogno di spazio senza rinunciare al comfort

Uffici Stampa Stellantis Il nuovo Opel Frontera GS da sette posti.

Immaginate un SUV capace di muoversi agilmente in ogni condizione di traffico senza rinunciare allo spazio e aggiungete anche due posti: il risultato è Opel Frontera GS, la nuova creatura della Casa tedesca del Gruppo Stellantis.

Opel Frontera GS, il nuovo SUV da sette posti in versione ibrida

Nuovo Frontera GS è il SUV perfetto per la famiglia allargata, potendo ospitare fino a sette persone. La praticità è uno dei suoi punti forti, con i due sedili in terza fila che possono essere ripiegati individualmente quando non utilizzati. Il tutto con un equipaggiamento completo, al passo con le nuove tecnologie.

Opel Frontera GS è il compagno ideale per le famiglie, per la squadra o per gli amici. Il veicolo è lungo 4.385 millimetri e largo 1.849 millimetri con gli specchietti retrovisori esterni ripiegati, mentre l’altezza è di 1.635 millimetri.

Il passo, da 2.670 millimetri, è ideale per agevolare l’ingresso nella terza fila, con i sedili ribaltabili che semplificano ulteriormente l’accesso. Ad ampliare ancor di più lo spazio ci pensano il profilo verticale dalla carrozzeria e il lunotto quasi perpendicolare, creando volume per le spalle e la testa dei passeggeri seduti nella parte posteriore.

Gli interni: tecnologia all’avanguardia

Gli interni spaziosi vedono la presenza dell’infotainment multimediale che integra uno schermo touch screen da 10 pollici e il display digitale per il conducente, soluzioni in grado di garantire il massimo della connettività e una navigazione sempre intuitiva.

La dotazione della nuova creatura disponibile nel listino Opel, comprende la ricarica wireless e ben cinque porte USB distribuite nelle tre file: in questo modo l’energia è garantita a tutti gli occupanti del veicolo. Di serie il climatizzatore automatico che mantiene sempre la temperatura ideale all’interno dell’abitacolo, e i fari (indicatori e luci posteriori LED). A facilitare ogni tipo di manovra ci pensa la telecamera posteriore con un angolo di 130 gradi che offre maggiore controllo durante la retromarcia.

I prezzi di listino e gli allestimenti

Nuovo Opel Frontera GS nella versione da sette posti è disponibile a un prezzo di listino con un supplemento aggiuntivo di soli 900 euro rispetto ai 27.100 euro dell’allestimento ampiamente equipaggiato. Per quanto riguarda la variante da cinque posti, invece, i prezzi partono da 25.100 euro.

Frontera a sette posti è presente esclusivamente in due versioni ibride, chiamate rispettivamente Frontera Hybrid 110 CV GS 7p e Frontera Hybrid 145 CV GS 7p. L’allestimento GS include tutti i comfort più moderni: i sedili anteriori Intelli-Seats, con incavo centrale, riducono la pressione sul coccige, creando un effetto che migliora la postura e risulta fondamentale soprattutto in occasione dei viaggi più lunghi.

Opel ha presentato il nuovo Frontera GS dopo essere stata protagonista al Salone di Monaco 2025: durante l’attesissimo evento bavarese, l’azienda teutonica ha mostrato in anteprima mondiale due grandi novità, la Corsa GSE Vision Gran Turismo e la Mokka GSE.

La prima è una concept car che sembra arrivare direttamente dal mondo digitale di Gran Turismo, l’acclamata saga di videogiochi dedicata alle quattro ruote: ben 800 CV di potenza e un design innovativo. La seconda, invece, è stata plasmata dall’esperienza nei campionati rally, creando però una vettura stradale.