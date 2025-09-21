Immaginate un SUV capace di muoversi agilmente in ogni condizione di traffico senza rinunciare allo spazio e aggiungete anche due posti: il risultato è Opel Frontera GS, la nuova creatura della Casa tedesca del Gruppo Stellantis.
Indice
Opel Frontera GS, il nuovo SUV da sette posti in versione ibrida
Nuovo Frontera GS è il SUV perfetto per la famiglia allargata, potendo ospitare fino a sette persone. La praticità è uno dei suoi punti forti, con i due sedili in terza fila che possono essere ripiegati individualmente quando non utilizzati. Il tutto con un equipaggiamento completo, al passo con le nuove tecnologie.
Opel Frontera GS è il compagno ideale per le famiglie, per la squadra o per gli amici. Il veicolo è lungo 4.385 millimetri e largo 1.849 millimetri con gli specchietti retrovisori esterni ripiegati, mentre l’altezza è di 1.635 millimetri.
Il passo, da 2.670 millimetri, è ideale per agevolare l’ingresso nella terza fila, con i sedili ribaltabili che semplificano ulteriormente l’accesso. Ad ampliare ancor di più lo spazio ci pensano il profilo verticale dalla carrozzeria e il lunotto quasi perpendicolare, creando volume per le spalle e la testa dei passeggeri seduti nella parte posteriore.
Gli interni: tecnologia all’avanguardia
Gli interni spaziosi vedono la presenza dell’infotainment multimediale che integra uno schermo touch screen da 10 pollici e il display digitale per il conducente, soluzioni in grado di garantire il massimo della connettività e una navigazione sempre intuitiva.
La dotazione della nuova creatura disponibile nel listino Opel, comprende la ricarica wireless e ben cinque porte USB distribuite nelle tre file: in questo modo l’energia è garantita a tutti gli occupanti del veicolo. Di serie il climatizzatore automatico che mantiene sempre la temperatura ideale all’interno dell’abitacolo, e i fari (indicatori e luci posteriori LED). A facilitare ogni tipo di manovra ci pensa la telecamera posteriore con un angolo di 130 gradi che offre maggiore controllo durante la retromarcia.
I prezzi di listino e gli allestimenti
Nuovo Opel Frontera GS nella versione da sette posti è disponibile a un prezzo di listino con un supplemento aggiuntivo di soli 900 euro rispetto ai 27.100 euro dell’allestimento ampiamente equipaggiato. Per quanto riguarda la variante da cinque posti, invece, i prezzi partono da 25.100 euro.
Frontera a sette posti è presente esclusivamente in due versioni ibride, chiamate rispettivamente Frontera Hybrid 110 CV GS 7p e Frontera Hybrid 145 CV GS 7p. L’allestimento GS include tutti i comfort più moderni: i sedili anteriori Intelli-Seats, con incavo centrale, riducono la pressione sul coccige, creando un effetto che migliora la postura e risulta fondamentale soprattutto in occasione dei viaggi più lunghi.
Opel ha presentato il nuovo Frontera GS dopo essere stata protagonista al Salone di Monaco 2025: durante l’attesissimo evento bavarese, l’azienda teutonica ha mostrato in anteprima mondiale due grandi novità, la Corsa GSE Vision Gran Turismo e la Mokka GSE.
La prima è una concept car che sembra arrivare direttamente dal mondo digitale di Gran Turismo, l’acclamata saga di videogiochi dedicata alle quattro ruote: ben 800 CV di potenza e un design innovativo. La seconda, invece, è stata plasmata dall’esperienza nei campionati rally, creando però una vettura stradale.