Fonte: Gruppo Koelliker Arriva in Italia la nuova Mitsubishi ASX

La nuova Mitsubishi ASX arriva in Italia per farsi strada nel segmento più affollato che ci sia, quello dei B-SUV, per imporsi con dotazioni e tecnologie di buon livello. La sua sfida comincia adesso ma può contare su ottimi elementi per guadagnare spazio a spallate contro la concorrenza, a partire da una lunga serie di motori e alimentazioni differenti, oltre a un prezzo competitivo. Tutti ingredienti che, sicuramente, non dispiaceranno al pubblico italico.

Uno stile espressivo

La nuova Mitsubishi ASX (Active Sports X-over) viene costruita sulla piattaforma CMF-B dell’Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi e viene assemblata nella fabbrica spagnola di Valladolid. Stilisticamente, questo SUV compatto sfoggia un bel frontale contraddistinto dal “Dynamic Shield”, che conferisce un temperamento solido, mentre lateralmente la vettura sviluppa un andamento fluido con spalle larghe e alte, mentre i cerchi in lega da 17” o 18” completano l’opera. Il posteriore, invece, esalta il carattere con le scritte “ASX” e “Mitsubishi” scolpite sul portellone. Infine, i gruppi ottici presentano delle luci full LED, sia davanti che dietro.

Dentro all’abitacolo si possono avere sia un quadro strumenti da 7” di serie, sia un Display Driver Digitale da 10″ come optional, insieme allo schermo touch ad alta risoluzione da 10,4” collocato al centro della plancia dal taglio regolare. La nuova ASX possiede Google integrato, così che i conducenti possano avere accesso ad app e servizi come Google Maps, e altro disponibile su Google Play. Incluso anche Google Assistant. Infine, gli aggiornamenti saranno distribuiti in modo continuativo, compresi quelli software OTA (Over The Air) remoti per migliorare l’esperienza dell’infotainment.

Le motorizzazioni di Mitsubishi ASX

I motori della nuova Mitsubishi ASX partono dal turbocompresso a tre cilindri 1.0 litri che sviluppa 67 kW (90 CV) di potenza e 160 Nm di coppia. Questo motore viene abbinato a una trasmissione meccanica a 6 velocità. Disponibile anche un’unità GPL, che conta su un motore turbo a tre cilindri offre 74 kW di potenza e 170 Nm di coppia.

Fonte: Gruppo Koelliker

Tra gli elettrificati si può scegliere un mild-hybrid, 1.3 litri turbocompresso a iniezione diretta, che utilizza un generatore d’avviamento a cinghia abbinato a una batteria al litio da 12 V. In questa ipotesi la potenza cresce a 103 kW (140 CV) con coppia di 260 Nm, nell’opzione con cambio manuale, e a 116 kW (158 CV) e coppia di 270 Nm con trasmissione automatica a doppia frizione e sette rapporti. Presente una full hybrid (HEV) comprensiva di un’unità a benzina da 1,6 litri con due motori elettrici e un cambio automatico multi-mode, dalla potenza di sistema di 105 kW (142 CV).

Il listino prezzi

La nuova Mitsubishi ASX viene proposta negli allestimenti INFORM, INVITE, INTENSE e INSTYLE. Si parte da 24.400 euro, che scendono a 21.400 euro detratto l’incentivo statale di 3.000 euro (Ecobonus 61-135 g/km di CO2 con rottamazione fino ad Euro 2) ancora disponibile. Dunque, un prezzo conforme al suo segmento e in linea con la concorrenza. L’auto viene costruita in Europa ed è pensata, principalmente, per piacere agli automobilisti del Vecchio Continente, che sono sensibili alla praticità delle auto compatte e versatili come la nuova ASX. Adesso, la parola passa al campo e vedremo quanto la nuova generazione della piccola Mitsubishi riuscirà a far breccia nel cuore della gente.