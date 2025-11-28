Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Ufficio stampa Fiat Fiat Pulse Abarth Stranger Things: nuova versione per sfidare il sottosopra

Il mondo del sottosopra è tornato a farsi vedere su Netflix grazie all’uscita dell’ultima stagione di Stranger Things. Questa verrà frammentata in 3 diverse fasi, con la puntata conclusiva che vedrà la luce il 1° gennaio 2026. Una storia che ha attraversato questi ultimi 10 anni e che Fiat ha deciso di tradurre in auto con un modello che promette di stregare tutti gli appassionati. Si tratta nello specifico di una Pulse Abarth Stranger Things, modello super esclusivo che verrà prodotto in appena 511 unità, un numero non certo casuale, ma che vuole omaggiare una delle protagoniste della serie: Undici.

Per l’occasione Fiat ha deciso di affidare il progetto ad Abarth, il brand di Stellantis che si occupa di vetture sportive ad alte prestazioni. Questa edizione speciale è arricchita da dettagli esclusivi che richiamano la famosa serie Netflix. Gli interni sono impreziositi da cuciture e finiture in nero, una targhetta numerata, il logo della serie cucito sui sedili e infine la scritta stilizzata Stranger Things accompagnata dall’iconico scorpione Abarth è posta sul pannello della portiera lato guida.

Abbracciata dal mostro del sottosopra

Esternamente, invece, lungo le fiancate, compaiono degli adesivi che ritraggono gli artigli del “Demogorgone”, il mostro della serie. Gli specchietti, la griglia inferiore e le prese d’aria sono invece di colore rosso o nero all’opposto della tonalità predominante scelta per la carrozzeria. Infine c’è una targhetta sul motore con il logo Stranger Things e una serigrafia sui finestrini con tre dettagli iconici della serie.

Purtroppo però i fan italiani della serie saranno molto delusi nell’apprendere che questa versione sarà disponibile solo in Brasile, Argentina e Messico. È acquistabile a partire dal 30 ottobre. La personalizzazione di questa Pulse Abarth Stranger Things si ferma solo al lato estetico. Niente cambia, infatti, a livello di meccanica.

Nello specifico Pulse Abarth è il primo SUV al mondo della Casa dello Scorpione a partire dal suo lancio nel 2022. Sotto al cofano c’è un motore turbo T270, e la vettura è capace di raggiungere i 100 km/h in 7,6 secondi e di toccare una velocità massima di 215 km/h. Con 185 CV e 270 Nm di coppia e un cambio automatico a 6 rapporti, quest’auto ha prestazioni davvero esaltanti.

Fiat e Sud America: una storia vincente

La Pulse è prodotta in Brasile ed è in gran parte derivata dall’Argo. Nel Paese sudamericano il marchio torinese ha da anni una buona base di clienti che apprezza le sue vetture. La Nova Strada ad esempio sta avendo un successo clamoroso proprio lì. Questa speciale versione Stranger Things però aiuterà sicuramente anche Abarth ad avere un po’ di respiro visti i problemi palesati in questi ultimi anni.

Abarth, infatti, dopo il passaggio all’elettrico ha fatto registrare un crollo verticale nelle vendite. Di recente però si parla sempre con maggiore insistenza di un possibile ritorno ai motori a benzina. Chissà poi che in futuro non possa arrivare anche in Italia una versione Stranger Things di una delle vetture del marchio dello Scorpione, staremo a vedere. Alessandra Souza, Vicepresidente Marketing & Brand Communication di Stellantis per il Sud America, ha così commentato il lancio di questa particolare versione: “Fiat è orgogliosa di partecipare a momenti che segnano generazioni, e Stranger Things è certamente uno di quei fenomeni. La Pulse Abarth è connessa all’universo della serie con il suo DNA sovversivo, rappresentando il Sottosopra nella personalità del modello, con adattamenti su misura per un’esperienza di guida provocatoria ed equipaggiamenti esclusivi. L’edizione speciale Pulse Abarth porta con sé tutta la sinergia presente in questa partnership, che è solo una delle attivazioni che abbiamo preparato. Nelle prossime settimane, avremo altre iniziative che rafforzeranno questo universo e approfondiranno ulteriormente il legame del marchio con gli appassionati della serie”.