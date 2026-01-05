Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

ANSA Il premier Giorgia Meloni con Santiago Abascal, leader di Vox, a bordo di una Mini Cooper

C’è un dettaglio che sfugge alle agende ufficiali, ai comunicati levigati, alle foto in posa davanti alle bandiere. Un dettaglio che però racconta più di mille discorsi programmatici. È una strada residenziale di Madrid, l’asfalto chiaro, le case basse. E una Mini Cooper rossa che avanza piano, con al volante Giorgia Meloni. Nessuna scorta visibile, nessuna liturgia del potere. Solo un volante sottile, cromature essenziali e il rumore secco di un’auto che viene da un’altra epoca. Le festività di fine anno della premier italiana passano anche da qui, da una scena privata che diventa improvvisamente pubblica grazie alle immagini condivise da Santiago Abascal, leader di Vox e alleato politico nel grande cantiere della destra europea.

Ha fatto il giro del web

Le foto e il breve video hanno fatto il giro dei social in poche ore. Meloni è sorridente, rilassata, accanto ad Abascal seduto sul lato passeggero. La leader di Fratelli d’Italia, ospite nella casa madrilena del capo di Vox, si concede un momento di normalità. Quanto meno apparente. Perché ogni gesto, quando si governa, diventa un messaggio da decifrare. Lasciamo ai posteri le conclusioni da trarre.

Gli altri scatti raccontano il resto. La tavola di casa Abascal, un clima familiare, Meloni che tiene in braccio Hernan, il figlio piccolo del leader spagnolo. Accanto, la madre della premier, Lidia Bedman, e la famiglia al completo. Abascal accompagna tutto con parole cariche di enfasi e amicizia: “Un grande pilota”, scrive, giocando sul doppio significato tra guida politica e guida reale. E il pubblico applaude. Migliaia di interazioni, commenti entusiasti, una narrazione che si rafforza: l’asse Roma-Madrid non è solo politico, è apparentemente anche umano.

L’ultima prima di BMW

Ma torniamo a quell’auto. Perché non è una Mini qualunque. È una Mini Minor in formato originale, l’ultima vera britannica prima che il marchio passasse sotto il controllo di BMW, prima che il mito diventasse un prodotto globale, premium e reinterpretato in chiave contemporanea. La Mini originale nasce alla fine degli anni Cinquanta come risposta intelligente a un tempo di ristrettezze. Motore trasversale, trazione anteriore, quattro ruote agli angoli della carrozzeria. Piccola fuori, sorprendentemente spaziosa dentro. Un’auto pensata per il popolo, ma capace di conquistare l’élite culturale e sportiva, dalle strade di Londra ai rally di Montecarlo.

Quella Mini non aveva bisogno di schermi, assistenze elettroniche o cavalli in eccesso. Aveva carattere e leggerezza, la sua vera arma da battaglia. Una guida diretta, fisica e quasi ruvida. Era un concentrato di ingegneria pragmatica e stile senza fronzoli. E non è un caso che Meloni sia stata immortalata proprio lì, al volante di un oggetto che parla di indipendenza e di resistenza al tempo. Prima dell’avvento del colosso tedesco alle redini del marchio “british”, la Mini era un’auto di sostanza, con uno status di oggetto “cool” guadagnato nel tempo.

Cosa ci trasmette questa scena

Nel gioco dei simboli, nulla accade per caso. La premier italiana che guida una Mini storica nelle strade di Madrid, ospite di un alleato che condivide la stessa visione dell’Europa, costruisce un racconto coerente: sovranità, amicizia e tradizione. Non c’è ostentazione, non c’è lusso. C’è un’immagine che scorre via veloce, come quella Mini rossa. E lascia dietro di sé una scia di curiosità, consenso e identità. A volte la politica passa anche dal volante. E fa molto più rumore di un discorso ufficiale.