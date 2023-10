Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: BMW Motorrad La BMW S 1000 XR si presenta a EICMA 2023 con un carico di novità

Gli appassionati delle due ruote fremono, perché EICMA 2023 è ormai alle porte. La più importante rassegna dedicata al mondo del motociclismo scalda i motori e si appresta a esordire il prossimo 7 novembre. Nei padiglioni milanesi, oltre alla solita atmosfera gioiosa e giocosa, ci sarà anche l’occasione per adocchiare moltissime nuove proposte delle Case presenti. BMW Motorrad, ad esempio, svelerà in anteprima al pubblico italiano le sue nuove M 1000 XR e S 1000 XR.

M 1000 XR, abile su strada e in pista

La M 1000 XR è la terzogenita della famiglia “M“, gamma che ha visto la luce a partire dal 2018, che conta anche sulla superbike M 1000 RR e sulla dinamica M 1000 R roadster. Adesso è il turno di una sportiva per lunghe distanze, una compagna d’avventura esuberante e tagliente, seducente e affidabile. Questa lettera ha un significato profondo nell’universo della Casa bavarese, perché rappresenta il punto più alto di coinvolgimento emotivo, dove le performance prendono il sopravvento per regalare adrenaliniche emozioni.

Fonte: BMW Motorrad

Questa filosofia viene applicata con successo anche sulla M XR, e lo si può intuire istantaneamente dal look dinamico, con le sue linee sottili e – al tempo stesso – aggressive, nel quale il frontale resta inconfondibile per merito delle nuove M winglets, progettate come ali quadruple.

Il motore è un altro punto di riferimento, grazie ai suoi 148 kW (201 CV); con lei tra le mani si possono toccare vette di coinvolgimento di un certo riguardo. Ovviamente, essendo una moto di altissimo rango, anche la tecnologia non è da meno, infatti la tedesca sfoggia delle sospensioni e un’aerodinamica (con il telaio a ponte in alluminio come elemento centrale) progettate tanto per l’uso su strada quanto per la ricerca delle massime prestazioni, dunque sia per i lunghi viaggi che per i vivaci giri in pista.

Bello anche il quadro strumenti con display TFT da 6,5 pollici perfettamente leggibile, con nuova visualizzazione del contagiri e interfaccia OBD per M GPS Datalogger e M GPS Laptrigger, utilizzabile tramite codice di sblocco.

BMW S 1000 XR, la stradista si migliora

Macinare tanta strada con il sorriso tra le labbra, con la BMS S 1000 XR è qualcosa che non è mai mancato, ma adesso la sportiva a lungo raggio si aggiorna e migliora alcune delle sue inconfondibili doti. Si parte dall’aumento della potenza del motore, dal perfezionamento dell’ergonomia, dalle rifiniture del design, per finire con l’ampliamento della dotazione di serie.

Il motore a 4 cilindri in linea è stato rielaborato per garantire prestazioni ancora più coinvolgenti, grazie a una geometria ottimizzata dei canali di aspirazione, la potenza tocca la soglia dei 125 kW (170 CV), migliorando di 4 kW (5 CV) la cavalleria della versione precedente. La coppia massima generata è di 114 Nm a 9.250 giri/min, come nel recente passato. Infine, la nuova S 1000 XR condivide il suo motore a 4 cilindri in linea con la S 1000 RR, fornendo un’erogazione di coppia fluida e potente, che contribuisce a un’eccellente guidabilità.

Fonte: BMW Motorrad

L’ergonomia è stata perfezionata con una sella completamente ridisegnata, che offre 10 mm di altezza in più (850 mm) e più spazio sulla seduta aumentando la lunghezza e la larghezza utile, consentendo una regolazione della posizione più semplice.

Anche il design ha avuto il suo upgrade, infatti la parte posteriore mostra nuovi pannelli laterali e prese d’aria ispirate al mondo degli sport, mentre il rivestimento del radiatore si presenta con una superficie strutturata. Infine, il parafango “a becco”, precedentemente di colore nero, è adesso in tinta con la carrozzeria. Per scoprire tutte queste nuove evoluzioni a due ruote della Casa bavarese (compresa l’ultima GS), basterà fare un giro a EICMA (per approfondire le novità della kermesse). Ne varrà sicuramente la pena.