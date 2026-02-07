Il colosso cinese BYD sceglie il porto di Gioia Tauro come hub logistico per il Centro e il Sud Italia: le consegne nelle concessionarie saranno più rapide

iStock BYD sceglie il porto di Gioia Tauro come centro di smistamento al Centro e al Sud

1.200 auto sono già sbarcate in Calabria, molte altre arriveranno nelle prossime settimane. BYD, il gigante cinese in grado di riscrivere le gerarchie del mercato elettrico mondiale, ha scelto il porto di Gioia Tauro come centro di smistamento ufficiale per i suoi veicoli lungo la nostra penisola. Dallo scalo calabrese partiranno le vetture destinate alle concessionarie di Centro e Sud, così da risolvere una delle maggiori sfide per una Casa produttrice nei giorni nostri: la rapidità di consegna. Il patto stretto con Automar permetterà di bypassare i rallentamenti dei grandi porti del Nord, soddisfacendo in tempi ridotti la domanda degli utenti locali.

La Casa cinese sceglie Gioia Tauro come hub logistico per l’Italia

Sul perché BYD abbia avviato l’operazione la risposta risiede nei numeri del terminal Automar, un’area di ben 320.000 metri quadrati attrezzata a ospitare contemporaneamente fino a 18.000 vetture. Nell’area vengono eseguiti i controlli prima della consegna e direttamente dalla banchina si possono caricare le macchine sui treni, prima della loro spedizione mediante tre binari interni.

Secondo i vertici di BYD, la scelta del porto calabrese:

“Risponde a una logica di ottimizzazione dei flussi logistici, grazie alla posizione strategica dello scalo e alla possibilità di gestire ingenti volumi, garantendo velocità, flessibilità e continuità operativa”

Alessandro Grosso, Country Manager di BYD, ha chiarito come questa decisione sia figlia dei volumi di vendita sempre più alti registrati in Italia. Una crescita che non può più basarsi su una logistica improvvisata:

“La crescita che stiamo registrando richiede una supply chain solida e capillare. Questa partnership è un tassello importante per migliorare il servizio alla nostra rete e la distribuzione. La collaborazione con Automar ci consente di contare su competenze specifiche nella gestione dei veicoli”

Il Sud come nuovo baricentro della distribuzione

L’avvento di BYD sposta l’asse della distribuzione automobilistica verso il Mezzogiorno. Per anni Gioia Tauro è stato visto quasi esclusivamente come un porto di transito per container, mentre oggi si afferma nel ruolo di polo logistico, dove il valore aggiunto viene creato direttamente sul molo.

Dal punto di vista di Automar, l’intesa con l’azienda asiatica convalida una strategia in cui il Sud smette di sembrare un fardello e si erge a opportunità:

“La scelta rafforza il ruolo strategico di Gioia Tauro come polo logistico capace di attrarre traffici, investimenti e nuove opportunità di sviluppo, confermando il valore di una visione industriale che guarda al Sud come leva competitiva per il sistema Paese”

Anche Costantino Baldissara, presidente di Automar, sottolinea il prestigio dell’operazione:

“Collaborare con un brand vincente e in forte crescita come BYD conferma il valore del lavoro svolto e il ruolo strategico del nostro terminal”

Supply chain e volumi in crescita: la strategia in Italia

La collaborazione aiuterà BYD a rafforzarsi nel territorio: disporre di un hub a pochi chilometri dalle principali direttrici stradali e ferroviarie del Meridione assicurerà una capillarità difficilmente raggiungibile in precedenza, e tempi di consegna ridotti. Il porto di Gioia Tauro smette di guardare solo all’orizzonte e diventa il cuore pulsante di un’attività che punta a soddisfare esigenze reali condivise.