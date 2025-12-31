22 anni di esperienza nel giornalismo, ha scritto per testate online e offline di tipo generalista, verticali di settore e quotidiani. Si occupa di Tecnologia, Automotive e Lifestyle.

Dal 2026 Euro NCAP farà in modo che gli ADAS siano meno invasivi

Negli ultimi anni la sicurezza automobilistica ha preso una direzione molto chiara, forse anche troppo. L’obiettivo dichiarato era ridurre incidenti e distrazioni attraverso una presenza costante della tecnologia, fatta di avvisi sonori, segnali visivi, vibrazioni e interventi automatici che accompagnano ogni fase della guida quotidiana. Col tempo, però, questa presenza è diventata ingombrante, quasi rumorosa, trasformando l’abitacolo in un luogo dove la macchina sembra parlare più del necessario, spesso senza distinguere tra una reale situazione di rischio e una normale manovra gestita con consapevolezza.

Il risultato è una forma di saturazione percettiva che finisce per affaticare chi è al volante, generando un paradosso evidente: sistemi pensati per aumentare la sicurezza che, in certe condizioni, rischiano di diventare una fonte di distrazione continua. È proprio da questa constatazione, ormai condivisa da progettisti, enti di valutazione e costruttori, che nasce il cambiamento in arrivo dal 2026.

Quando Euro NCAP modifica i propri protocolli di test, l’effetto si propaga ben oltre le schede tecniche. Le valutazioni dell’ente europeo non influenzano solo la percezione del pubblico, ma orientano in modo concreto le scelte progettuali delle Case automobilistiche, che da anni costruiscono i propri modelli anche in funzione dei punteggi ottenuti. Un sistema di sicurezza che non viene premiato nei test tende a sparire o a essere ripensato, mentre uno che contribuisce al punteggio finale diventa rapidamente uno standard di mercato. Per questo motivo l’annuncio di un aggiornamento dei criteri, con un’attenzione esplicita all’usabilità dei sistemi ADAS, rappresenta molto più di una semplice revisione tecnica. È un segnale chiaro che indica un cambio di filosofia, dove non conta solo cosa fa un sistema, ma come lo fa e in che modo si integra nel comportamento reale di chi guida.

Il problema degli ADAS troppo zelanti

Negli ultimi anni molti sistemi di assistenza alla guida (ADAS) hanno mostrato un approccio eccessivamente prudente. Avvisi che scattano per una linea sfiorata su una strada di montagna, segnali acustici continui nel traffico urbano, frenate preventive in situazioni che non presentano un pericolo reale. Questo tipo di comportamento nasce da algoritmi che ragionano per soglie rigide, senza una vera interpretazione del contesto, e che preferiscono segnalare tutto piuttosto che rischiare di non segnalare qualcosa. Nel mondo reale, però, la guida è fatta di sfumature, di microdecisioni, di situazioni in cui l’esperienza e l’attenzione contano quanto, se non più, della tecnologia. Quando un sistema non distingue tra una manovra consapevole e un errore, finisce per perdere credibilità e, alla lunga, viene percepito come un fastidio anziché come un aiuto.

Il cuore del cambiamento introdotto da Euro NCAP riguarda proprio questo punto. Dal 2026 non verrà più premiata la semplice presenza di un avviso o di un intervento automatico, ma la capacità del sistema di attivarsi solo quando la situazione lo richiede davvero. Un allarme efficace non è quello che suona più forte o più spesso, ma quello che arriva nel momento giusto, con il tono giusto e senza creare ulteriore confusione. L’idea è quella di spingere i costruttori a sviluppare ADAS capaci di interpretare meglio il contesto, valutando velocità, ambiente, comportamento del veicolo e reazioni di chi guida. In questo modo la tecnologia smette di essere invadente e torna a svolgere il suo ruolo originario, quello di supporto silenzioso pronto a intervenire solo quando serve davvero.

Un altro elemento centrale dei nuovi protocolli riguarda il monitoraggio del comportamento di chi è al volante. Negli ultimi anni le auto hanno iniziato a osservare sempre più attentamente occhi, testa e postura, utilizzando telecamere interne e sensori dedicati per capire se l’attenzione è rivolta alla strada. Dal 2026 questi sistemi assumeranno un peso ancora maggiore nelle valutazioni di sicurezza, perché permettono di distinguere una distrazione reale da una situazione sotto controllo. Se lo sguardo è vigile, la postura corretta e le mani ben posizionate, il sistema può ridurre la frequenza degli avvisi, evitando interventi inutili. Al contrario, quando vengono rilevati segnali di stanchezza o disattenzione, l’auto può aumentare gradualmente il livello di assistenza, intervenendo in modo più deciso ma sempre proporzionato.

Dalla tecnologia reattiva a quella preventiva

Questo nuovo approccio segna un passaggio importante da sistemi puramente reattivi a sistemi realmente preventivi, dato che in passato l’auto reagiva a un evento già in corso, come l’uscita di corsia o la distanza ridotta dal veicolo che precede. Ora l’obiettivo diventa anticipare il rischio osservando il comportamento complessivo, non solo l’evento isolato. Un cambiamento sottile, ma fondamentale, che richiede algoritmi più sofisticati e una maggiore integrazione tra sensori esterni e interni. È un’evoluzione che avvicina la sicurezza automobilistica a una forma di collaborazione silenziosa, dove la macchina osserva, interpreta e decide senza sovrapporsi continuamente all’azione umana.

Uno dei timori più diffusi legati agli ADAS riguarda la sensazione di perdere il controllo dell’auto, visto che interventi bruschi o non richiesti possono creare diffidenza, soprattutto tra chi guida da molti anni e conosce bene i propri limiti e quelli del veicolo. Il nuovo orientamento di Euro NCAP punta proprio a ristabilire un equilibrio più naturale, dove la tecnologia non sostituisce chi guida ma lo affianca in modo discreto. Non si tratta di ridurre la sicurezza, ma di renderla più accettabile, meno stressante e quindi più efficace nel lungo periodo. Un sistema che viene percepito come affidabile e rispettoso del contesto ha molte più probabilità di essere lasciato attivo e utilizzato correttamente.

Impatti concreti sul design delle auto future

Questi cambiamenti non resteranno confinati ai documenti tecnici, questo perché dal 2026 le auto inizieranno a riflettere questa nuova filosofia anche nel design degli interni e delle interfacce. Meno avvisi invasivi significano display più puliti, suoni meno aggressivi e una gestione più intelligente delle informazioni visuali. La sicurezza diventa così parte integrante dell’esperienza di guida, senza trasformarsi in un elemento dominante o ansiogeno. È una direzione che va incontro anche alle esigenze di comfort e benessere, sempre più centrali nello sviluppo delle vetture moderne.

Alla base di questo cambiamento c’è una presa di coscienza importante, dove la sicurezza non è solo una questione di numeri, sensori e algoritmi, ma anche di percezione, fiducia e comportamento. Un sistema troppo invasivo rischia di essere ignorato, mentre uno ben calibrato viene ascoltato e rispettato. Euro NCAP, con l’aggiornamento dei protocolli dal 2026, riconosce ufficialmente questa realtà e la trasforma in un criterio di valutazione. È una svolta culturale che sposta l’attenzione dalla quantità di tecnologia alla qualità dell’interazione tra uomo e macchina.

Il 2026 segna quindi un punto di svolta per la sicurezza automobilistica, dove non si parla di meno tecnologia, ma di tecnologia migliore, più consapevole e meno invasiva. Un’auto che osserva senza disturbare, che interviene senza spaventare, che accompagna senza imporre. In questo scenario la sicurezza smette di essere un insieme di avvisi e diventa un’esperienza fluida, quasi invisibile, ma sempre presente. Ed è proprio questa discrezione intelligente, più che qualsiasi allarme continuo, a rappresentare il vero passo avanti verso una guida più sicura e naturale.