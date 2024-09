Butch Wilmore e Suni Williams sono due astronauti della Nasa ormai diventati famosi per essere rimasti bloccati nello Spazio. Precisamente i due si trovano sull’Iss in attesa di poter tornare sulla terraferma. Facce sorridenti e allegre, i capelli neri di Suni sparati in aria a causa dell’assenza di gravità, queste sono le immagini arrivate fino a noi che mostrano come i due, esperti in missioni nel Cosmo e quindi addestrati anche a permanenze lunghe sulla stazione spaziale internazionale, sembra abbiano accettato di buon grado la situazione. Wilmore e Williams sono arrivati sulla Iss, a bordo della capsula Starliner della Boeing, il 6 giugno 2024 e sarebbero dovuti restare 8 giorni. Il loro rientro è ora previsto per febbraio 2025 grazie all’azienda concorrente SpaceX.

Butch Wilmore e Suni Williams saranno salvati da Space

Il 28 settembre è partita la capsula Dragon della missione Crew-9 di SpaceX che ha due posti vuoti per poter riportare sulla Terra Butch Wilmore e Suni Williams. La navicella è decollata da Cape Canaveral, in Florida.

L’astronauta della Nasa Nick Hague e il cosmonauta russo Alexander Gorbunov stanno ora volando con nuovi rifornimenti per i due astronauti in orbita e prevedono di riportarli a casa a febbraio.

Il lancio della capsula Dragon era previsto per giovedì, ma è stato ritardato a causa dell’uragano Helene che ha colpito la Florida. Poiché la Nasa fa ruotare gli equipaggi della stazione spaziale ogni sei mesi circa, questo volo appena lanciato con due posti vuoti riservati a Wilmore e Williams non tornerà prima della fine di febbraio. Gli esperti hanno spiegato che non c’era modo di farli tornare prima con SpaceX senza interrompere altre missioni programmate. Al loro ritorno, i due avranno trascorso più di otto mesi nello Spazio.

Perché i due astronauti sono bloccati nello Spazio

Il 6 giugno 2024 Butch Wilmore e Suni Williams, dopo due lanci rinviati per problemi tecnici, avevano finalmente raggiunto la Iss. La loro navicella Starliner, costruita dalla Boeing e al suo volo inaugurale con degli uomini a bordo, era riuscita ad attraccare alla Stazione nonostante 5 perdite di elio ai motori (di cui una presente già al lancio) e 5 propulsori su 28 fuori uso.

La Nasa, dati i problemi ai motori della navicella, ha quindi inizialmente ritardato il rientro dei due astronauti per provare a studiare e riparare dalla Terra, con dei test, il malfunzionamento della Starliner sull’Iss. Alla fine l’amministratore dell’agenzia spaziale americana, Bill Nelson ha deciso che far rientrare i due astronauti con la navicella difettosa era troppo pericoloso.

“Era il volo sperimentale di una nuova navicella non un’operazione di routine” ha detto Nelson ribadendo il suo principio: “La sicurezza prima di tutto”. A settembre Starliner è tornata a terra da sola, atterrando nel New Messico. Intanto la capsula Dragon di SpaceX è partita per recuperare Butch Wilmore e Suni Williams.

I due astronauti, costretti a restare parecchi mesi sull’Iss, trascorrono il tempo aiutando i colleghi con gli esperimenti scientifici e con la coltivazione del piccolo orto di bordo. La moglie di Wilmore, intervistata dai media americani, ha accolto la notizia con stoica rassegnazione: “Che dire, ce ne faremo una ragione”.