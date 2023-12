Senza dubbio è il nemico numero uno di tutti i vestiti, specialmente di quelli dei più piccoli.

Il cioccolato può sciogliersi in un attimo e macchiare i nostri capi. Ma non scoraggiatevi: ecco alcuni consigli utili per toglierne ogni traccia.

Coltello

Il cioccolato tende a seccarsi facilmente, per cui una volta che la macchia risulterà asciutta potete rimuovere la parte superficiale grattandola via col bordo di un cucchiaio o con la parte non seghettata della lama di un coltello.

Ghiaccio

Se la macchia da rimuovere è fresca il consiglio è quello di utilizzare del ghiaccio.

Prendetene un cubetto e passatelo sulla parte di tessuto incriminata. Così facendo raffredderete il tessuto e impedirete al cioccolato di penetrarlo.

Una volta fatto è sufficiente strofinare la stoffa per eliminare ogni residuo.

Farina e borotalco

Altro metodo infallibile prevede di tamponare l’area macchiata con della farina o del borotalco, al fine di assorbire al meglio lo sporco.

Dopodiché strofinate per bene e lavate come d’abitudine in lavatrice.

Bicarbonato di sodio e aceto

La macchia di cioccolato è lì in bella vista sul vostro capo da un po’ di tempo? Si è seccata? Allora, procedete in questo modo: versate sulla macchia una soluzione di detersivo per piatti e di bicarbonato, poi spruzzateci sopra dell’aceto di vino bianco.

Lasciate agire qualche minuto, quindi risciacquate ed eseguite un normale ciclo in lavatrice.

Acqua e sale

Per sconfiggere il cioccolato mettete i vostri capi macchiati a mollo in acqua e sale. Poi strofinate la macchia con del detersivo per piatti.

Tessuti diversi, rimedi differenti