Iniziamo col dire che l’acetone non è l’unico rimedio per togliere lo smalto. In commercio ci sono anche solventi per unghie che eliminano il colore senza l’utilizzo di agenti chimici. L’acetone è un prodotto aggressivo che disidrata l’unghia, in quanto rimuove anche parzialmente gli oli naturali di cui composta.

Le formulazioni “acetone-free” sono arricchite con sostanze che, oltre a non stressare le unghie, le nutrono. Non è tutto: queste sostanze conferiscono una profumazione gradevole, rendendo il momento della manicure un vero piacere. Ma come togliere lo smalto se in casa non abbiamo né acetone né altri solventi? Scopriamo insieme 5 rimedi naturali ed economici.

Aceto di vino bianco

Tra i rimedi ecofriendly per rimuovere lo smalto troviamo il comunissimo aceto. Efficace e consigliato dalle esperte del make-up, essendo un acido naturale l’aceto è in grado di corrodere la patina colorata superficiale dello smalto, permettendone con facilità la rimozione totale. Procedete così: imbevete di aceto un batuffolo di cotone e passatelo energicamente sulle unghie. Il risultato è assicurato.

Aceto e limone

Prendete una ciotolina e riempitela con due parti di aceto di vino bianco e una di succo di limone. Mescolate i due ingredienti e poi immergete le dita nella soluzione ottenuta per qualche minuto. A questo punto, armatevi di batuffolo di cotone e strofinando per bene le unghie. In pochi istanti avrete rimosso tutto lo smalto.

Olio extravergine di oliva

Anche l’olio d’oliva si attesta un valido alleato per dire addio allo smalto. Ciò che dovete fare è prendere del cotone, intingerlo nell’olio e passarlo con decisione sulle unghie per circa 5-6 minuti. L’olio extra vergine di oliva è un vero toccasana per le unghie, che idrata, nutre e regala luminosità.

Alcol

È possibile sostituire acetone e solventi per unghie con qualsiasi componente che contenga alcool, superalcolici compresi. Quindi, in situazione di necessità per rimuovere lo smalto vanno bene anche vodka o gin. Per ottenere un risultato ottimale immergetevi le unghie per 15 minuti e aiutatevi col solito cotone. Prestate attenzione però: l’alcol tende a seccare la pelle; quindi, dopo il trattamento idratate bene la cute delle mani con un olio specifico o con una buona crema idratante.

Dentifricio

Fra i rimedi naturali togli-smalto potete provare anche con il dentifricio. Basta applicarne una piccola quantità sulle unghie e strofinare delicatamente utilizzando questa volta uno spazzolino con le setole morbide. Si consiglia di usare dentifricio di colore bianco e di miscelarlo con un po’ di bicarbonato di sodio.

Smalto sbavato? I rimedi suddetti sono perfetti per rimuovere anche solo le imperfezioni. In questo caso, aceto, olio, alcol, limone e dentifricio possono essere applicati sulla zona da trattare utilizzando un bastoncino cotonato, prestando attenzione a non toccare e rovinare il resto dell’unghia.