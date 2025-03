Anche sabato 8 marzo 2025 il salotto di Verissimo apre le sue porte ai personaggi dello spettacolo più in voga del momento. Silvia Toffanin, la padrona di casa, ha in programma una chiacchierata con Giuseppe Giofrè. Ballerino diventato famoso con la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, si è fatto conoscere per il suo talento, ma anche per il cuore che mette in tutto quello che fa.

Di origini calabresi, viaggia in giro per il mondo e collabora con star del calibro di Jennifer Lopez e Dua Lipa. Non a caso è sempre in viaggio fra l’Italia e gli Stati Uniti. La sua tecnica e la sua interpretazione danno alle performance una marcia in più apprezzata dai più grandi professionisti del ballo.

Gli esordi di Giuseppe Giofrè ad “Amici” e la vittoria

Giuseppe Giofrè, classe 1993, si fa conoscere grazie alla partecipazione all’undicesima edizione di “Amici di Maria De Filippi”, che vince insieme a Gerardo Pulli, rispettivamente nelle categorie ballo e canto.

La sua passione per la danza nasce si da piccolo, quando inizia a frequentare la scuola di Noemi Verduci, insieme al fratello, nella città d’origine: Gioia Tauro. A 17 anni, poi, decide di trasferirsi a Reggio Calabria per studiare hip hop, funk e jazz.

Nel 2011, su Canale 5 ha una visibilità che gli permette di farsi apprezzare dagli addetti ai lavori più prestigiosi. Sostenuto da Luciano Mattia Cannito, oltre a vincere “Amici”, ottiene una borsa di studio al Millennium Dance Complex di Los Angeles, in California, dove passa sei mesi determinati per la sua carriera.

La carriera internazionale con Taylor Swift e Jennifer Lopez

È proprio negli States, infatti, che viene scelto per entrare a far parte dei cast di ballerini che impreziosiscono show e videoclip di star internazionali.

Taylor Swift.

Kylie Minogue.

Jennifer Lopez.

Dua Lipa.

Ariana Grande.

Kelly Clarkson.

Carrie Underwood.

P!nk.

Christina Aguilera.

Justin Timberlake.

Selena Gomez.

Ricky Martin.

Jonas Brothers.

Giuseppe Giofrè viene scelto da registi e coreografi affermati come Dave Mayers, Joseph Kahn e Jonas Åkerlund. Lavora anche con Brian Friedman alla versione inglese di X Factor ed è fra i ballerini degli NRJ Music Award. Il suo talento è a 360 gradi e gli permette di ottenere ottimi riscontri anche come cantante. È del 2013 il suo singolo di debutto, dal titolo “Break”, che fa parte dell’album “Call on me”.

Partecipa ai videoclip di Erica Jayne e Carrie Underwood. “Something in the water” vince, nella categoria video dell’anno, i CMT Music Award. Ma è il 2015 lo spartiacque. Entra a far parte del corpo di ballo di Taylor Swift del 1989 World Tour e appare nel video musicale “New Romantics”.

Dal 2016 al 2018 torna in Italia per tornare alle origini e far parte del cast di “Amici di Maria De Filippi”, il programma che gli ha fatto da trampolino di lancio. Tuttavia, non perde i contatti con le star internazionali d’oltreoceano. Nel 2019 perde l’occasione di collaborare con Britney Spears, per problemi di salute della cantante.

Nel 2021 si fa apprezzare anche per le sue doti attoriali. Fa parte del cast del film “Cenerentola”, prodotto da Amazon Prime Video. Due anni dopo viene invitato da Maria De Filippi ad “Amici”, in qualità di giudice, venendo confermato anche l’anno successivo. Sempre nel 2023 si distingue nel film di Matteo Pilati, dal titolo “L’estate più calda”, e pubblica il suo primo libro: “Stidda. Il coraggio di un sogno”, edito da Mondadori.