Benedetta trova origine nel latino “benedictus” e significa lodevole, che augura il bene.

Nell’antica Roma Benedictus era l’appellativo utilizzato per indicare luoghi o persone particolarmente cari agli dèi.

Il nome Benedetta è stato utilizzato sin dall’antichità, soprattutto nei Paesi di tradizione cattolica, come Francia, Spagna e Italia.

Da noi è stato particolarmente popolare durante l’epoca medioevale, quando vi era la consuetudine di battezzare i propri figli con nomi religiosi.

Quando è l’onomastico

Diverse sante hanno portato il nome Benedetta. Tuttavia, nella maggior parte dei casi Benedetta può essere festeggiata il 6 maggio, quando la Chiesa ricorda Santa Benedetta, monaca a Roma nel VI secolo.

Il 21 marzo si celebra invece Santa Benedetta Cambiagio Frassinello (1791-1858), fondatrice delle Suore Benedettine della Provvidenza.

Caratteristiche di Benedetta

Chi porta questo nome è spesso inaccessibile: dal carattere altero, Benedetta è orgogliosa, riservata e discreta. Un aspetto che non lascia indifferente e che, creando un vero alone di mistero, affascina e conquista.

Introspettiva e introversa, Benedetta non ama gli eccessi e tende a creare per se stessa una torre d’avorio in cui rifugiarsi per ricaricare le proprie energie. È una donna sensibile ed emotiva, intollerante allo stress e alle discussioni.

Nei sentimenti è piuttosto possessiva. State certi: se siete nel suo cuore avrete sempre la certezza di una presenza sincera.

Benedetta crede moltissimo nella famiglia, che considera punto focale della sua vita. Verso i propri cari dimostra costantemente affetto, tradendo un innato bisogno d’amore.

Questo la porta a cercare partners che siano in grado di assicurarle una solidità emotiva. Meticolosa, sul lavoro è una natura vincente, anche grazie a spirito di volontà e determinazione.

Non c’è dubbio, Benedetta punta alla perfezione ma non pensate affatto ad una persona noiosa: in compagnia sa farsi notare ed essere divertente e simpatica.

Che professione farà Benedetta?

Probabilmente si lascerà influenzare nelle scelte (non solo professionali) dalla famiglia. Di certo i mestieri nei quali potrà brillare sono quelli legate all’estetica, all’arte e ad ogni ambito che richieda grandissima precisione.

Cosa dicono le stelle

Il segno zodiacale di Benedetta è la Vergine, noto per precisione, meticolosità e concretezza.

La pietra preziosa legata al segno è il diamante, raffinato, limpido e puro. Il colore correlato è l’arancione, simbolo di introspezione ma anche di vitalità, energia e curiosità.

Il numero fortunato? Senza dubbio è il 2, che esprime l’unione fra due elementi e stimola altruismo e comprensione.