Come il suo corrispettivo maschile, deriva dall’ebraico “Immanuʻel“, che significa “Yahweh (cioè Dio) è con noi”, che fu usato dal profeta Isaia per riferirsi al Messia ed alla sua venuta.

L’evangelista Matteo, dopo l’avvento di Cristo, lo utilizzò come appellativo del suo Maestro, Gesù. Anche Emanuela, quindi, conserva nel suo significato la vicinanza con il Dio cristiano.

Molto popolare in Italia anche con le sue diverse varianti, risulta in declino nella scelta delle famiglie italiane nel nuovo Millennio.

Quando è l’Onomastico

Non essendoci Sante o Beate che portano questo nome, la data preferita per festeggiare l’onomastico di Emanuela è il 26 marzo, dedicato a sant’Emanuele, martirizzato in Anatolia, l’odierna Turchia, con Teodosio e Quadrato Anatolia, probabilmente nel III secolo.

Si era rifiutato di abiurare la sua fede cristiana e per questo venne prima torturato con frecce e chiodi e poi decapitato.

Personalità di Emanuela

Nell’animo di chi porta questo nome albergano passioni profonde e sete di avventura. Emanuela è molto portata alla riflessione introspettiva, cosa che può spingerla ad isolarsi dal resto del mondo per cercare le risposte alle sue domande esistenziali.

Valuta a fondo ogni situazione prima di prendere una decisione, ma dà retta al suo istinto ed è naturalmente scettica. La possibilità di fallire non le fa paura e si impegna con tutte le forze fino a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Emanuela è anche un’acuta osservatrice e riesce ad inserirsi senza difficoltà nella vita sociale della sua comunità di appartenenza.

Il suo lato oscuro è rappresentato da un’apparente freddezza e dalla severità dei suoi giudizi, mutuati però ad un alto senso della giustizia e da una grande umanità.

Che lavoro farà Emanuela

Il suo senso di disciplina potrà agevolarla in professioni del settore tecnologico, ma sarà anche attirata da ambiti sociologici e religiosi. Essendo amante dello studio e dell’approfondimento, potrà realizzarsi nel campo della ricerca scientifica.

Cosa dicono le stelle

Il segno zodiacale che meglio rappresenta le caratteristiche di Emanuela è la Vergine, puntigliosa ed intelligente.

Il colore portafortuna è l’arancione, vera e propria iniezione di energia positiva e la pietra talismano è il rubino, mentre il metallo è l’oro.

Il numero fortunato è il 3, simbolo di perfezione. L’animale totem è il cavallo.