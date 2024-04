Luca è un nome di antichissima origine biblica: si chiamava così uno dei più celebri Apostoli, autore anche di un Vangelo. Deriva dal latino Lucas, abbreviazione di Lucanus, oppure dal nome greco Λουκάς (Loukas), anch’esso abbreviazione di Λουκανος (Loukanos).

Entrambi i nomi significano “proveniente dalla Lucania“. Altre fonti rimandano l’origine del nome al termine latino Lux, ovvero “luce“.

La prima volta il nome Luca si ritrova nell’Eneide: Luca è infatti uno dei condottieri dell’esercito di Turno. Di certo la grande popolarità si deve al Cristianesimo e alla diffusione dei Vangeli.

Quando è l’onomastico

L’onomastico di Luca si festeggia il 18 ottobre, in ricordo di San Luca, patrono di artisti e medici.

Come detto, Luca evangelista (Antiochia di Siria, 9 circa – Tebe, 93 circa) è tradizionalmente indicato come autore del Vangelo secondo Luca e degli Atti degli Apostoli, rispettivamente terzo ed quinto libro del Nuovo Testamento.

Personalità di Luca

Chi porta questo nome è testardo e determinato. Non si risparmia mai nella realizzazione dei propri progetti. Usa in modo costruttivo e creativo la sua innata intelligenza. Si prende sempre il tempo per valutare le varie situazioni e agire di conseguenza. Luca ha senso di responsabilità e non prende mai nulla alla leggera.

È maturo, simpatico, di compagnia e ha vero senso dell’umorismo. Questo che lo rende agli occhi di tutti estremamente amabile. Luca ha forza di carattere e di volontà, mette impegno in tutto ciò che fa. È generoso e altruista, si adopera per i suoi cari, è sincero e odia la menzogna e l’ipocrisia.

Luca è accomodante, si adatta con facilità anche alle situazioni più difficili. È loquace e sa essere l’anima della festa. È anche coraggioso e non si lascia scoraggiare facilmente da un fallimento. Alle volte appare timido, riservato, chiuso. In realtà è il suo modo di proteggersi da quello che non può controllare con la sua infinita razionalità.

Che lavoro farà Luca

Luca senza dubbio sarà attratto dalle professioni mediche. I numeri saranno decisamente il suo forte. Sì anche ai mestieri legati al mondo dell’arte e dello spettacolo, al commercio e al marketing.

Cosa dicono le stelle

Il segno zodiacale che meglio rappresenta i tratti caratteriali di Luca è quello dei Gemelli. I nati sotto questo segno sono testardi, caparbi, umorali. L’arancione è il colore che più riflette la personalità di Luca, ottimista, creativo e fortemente comunicativo.

Le pietre preziose amuleto correlate al nome sono due: lo smeraldo (che connota speranza, saggezza e perseveranza nella realizzazione dei progetti) e il berillo (che ha la capacità di ridurre stress, ansia e depressione).

Il numero fortunato di Luca è il 5, tipico di una persona attiva, estroversa e socievole. Il metallo associato è il rame e l’animale totem l’orso.