Noemi deriva dalla lingua ebraica e significa “gioia, dolcezza mia”.

Inizialmente il nome era diffuso solamente nell’ambiente giudeo, raggiunse poi anche il mondo cristiano con la Riforma Protestante del XVI secolo.

Ma Noemi è popolare anche in Giappone, dove ha però un’accezione differente: in terra nipponica il nome significa “di bellezza adorabile”.

Un po’ di storia

Il nome affonda le sue radici nella tradizione bibilica: Noemi, di cui si parla nell’Antico Testamento, era la moglie di Elimelech (e suocera di Rut, donna di straordinaria forza e determinazione).

Dopo la morte del marito e dei figli, Noemi decise di mutare il proprio nome in Mara (dalla lingua ebraica Marah, ovvero “triste, amareggiata”) e di fare ritorno nella sua terra natale, a Betlemme.

Nonostante le avversità, non rinunciò mai alla fede, mostrando un vero spirito di resilienza. Per questo è diventata simbolo di dolcezza, ma anche di resistenza e tenacia.

Quando si festeggia

Alcuni calendari riportano una “Santa Noemi” o “Beata Noemi”, commemorata il 14 o il 15 dicembre.

Tale figura viene per tradizione associata alla Noemi biblica, di cui però non vi è alcuna traccia di culto (al contrario della nuora Rut, celebrata il 1° settembre).

Cosa aspettarsi da Noemi?

Essere battezzate Noemi è senza dubbio benaugurale, di buon auspicio per un futuro di dolcezza e forza.

Timida e introversa, chi porta questo nome ha uno spiccato senso critico e una straordinaria capacità analitica. Ciò rende Noemi portata per tutto ciò che è legato alla filosofia e alla spiritualità.

Benché riservata e amante della solitudine, Noemi crede nel valore dell’amicizia: chi le è amico può contare sempre sul suo abbraccio sincero.

In Noemi non c’è mai spazio per la falsità e l’ipocrisia, forse per questo è estremamente selettiva nella scelta delle persone da avere attorno.

Cosa dicono le stelle

Il segno zodiacale associato a Noemi è quello del Capricorno, di cui ha tutte le caratteristiche: dalla riservatezza al rifiuto delle conflittualità alla dedizione per la famiglia.

Il diniego delle situazioni problematiche si concretizza in un forte bisogno di serenità ed equilibrio, sia sul lavoro che in ambito affettivo.

Per Noemi non c’è spazio per la benché minima tensione. Il colore associato al nome è il nero, che ben trasmette autorità e sicurezza ma anche una sana inaccessibilità.

La pietra preziosa portafortuna di Noemi è il granato, simbolo della meditazione e della ricerca dell’equilibrio. Il numero fortunato è il 7, in numerologia la perfezione assoluta.

Il metallo associato è il ferro. L’animale correlato al nome? La zebra. Infine, il fiore perfetto per Noemi è senza dubbio il tulipano, emblema delle relazioni perfette.