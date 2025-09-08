Laila Hasanovic è la fidanzata del tennista Jannik Sinner. La conferma dei rumors sul legame tra la modella e il campione italiano sarebbe arrivata durante la semifinale Us Open all’Arthur Ashe contro Felix Auger-Aliassime. La giovane è stata inquadrata più volte in tribuna. Un altro indizio era arrivato qualche giorno prima quando una foto aveva ripreso lo sfondo del telefono del tennista azzurro in cui appariva l’immagine di Hasanovic. Ma chi è la ragazza che ha conquistato uno dei migliori tennisti al mondo?

Chi è Laila Hasanovic

Laila Hasanovic è una modella danese, di origini bosniache, nata a Copenhaghen l’8 novembre del 2000. La ragazza è cresciuta a Svendborg, nei pressi della capitale danese e si è diplomata alla Svendborg Gymnasium School.

Avrebbe anche studiato per un anno in un liceo degli Stati Uniti, nel Kentucky, per diventare giornalista. Nel novembre del 2013 ha iniziato a pubblicare i primi post su Instagram attirando subito l’attenzione di vari marchi.

Tra pubblicità e contenuti lifestyle sui suoi profili social, la sua carriera da modella decolla fino ad arrivare a collaborazioni con Armani e Prada Beauty. Su Instagram ha 380mila follower, a cui aggiunge un canale su YouTube in cui si racconta attraverso dei vlog, tra beauty routine e outfit.

Nel 2019 ha rappresentato la Danimarca a Miss Universo arrivando tra le finaliste.

Nel 2025 Hasanovic è stata anche protagonista alla Mostra del Cinema di Venezia. La modella ha sfilato sul red carpet de “La Grazia” di Paolo Sorrentino con un abito di Giorgio Armani, scomparso il 4 settembre 2025.

La vita privata di Laila Hasanovic

Prima di Jannik Sinner, la modella è stata legata ad altri personaggi del mondo dello sport. Ha avuto una relazione con il calciatore danese classe 1999 Jonas Wind e nel 2022 ha iniziato a frequentare il pilota automobilistico tedesco Mick Schumacher, figlio di Michael, il leggendario campione della Ferrari e della Formula 1.

La storia con Schumacher Junior viene ufficializzata sui social nell’agosto del 2023, circa due anni dopo, nell’aprile del 2025, è arrivata la rottura.

Pochi mesi dopo la modella è stata fotografata in compagnia del tennista Jannik Sinner per le strade di Copenhagen. È poi stata vista sugli spalti del Roland Garros e di Wimbledon, dove ha assistito alla storica vittoria del campione italiano contro Alcaraz.

In conferenza stampa a Flushing Meadows, Jannik Sinner ha confermato, probabilmente riferendosi a Laila Hasanovic: “Sì, sono innamorato, ma della mia vita privata non voglio dire niente”.

La coppia vivrebbe nel quartiere La Condamine a Montecarlo. I proprietari di una gelateria del Principato, in un’intervista al settimanale Dipiù, hanno descritto la modella come una ragazza molto “gentile proprio come lo è anche Jannik. È bellissima, molto semplice nel modo di porsi e di vestirsi. Insomma, è una ragazza acqua e sapone. Tra di loro, parlano in inglese”.

La relazione tra Laila e Jannik sarebbe iniziata quando entrambi erano tornati single. Lei aveva appunto chiuso da poco la storia con Mick Schumacher, lui aveva messo fine al fidanzamento con la tennista Anna Kalinskaya, alla quale è stato legato per circa un anno.