Il 13 aprile 2029, l’asteroide Apophis passerà molto vicino alla Terra, offrendo un’opportunità senza precedenti per studiare un oggetto celeste di queste dimensioni e per testare le nostre capacità di difesa planetaria. La missione Ramses dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) è stata progettata per sfruttare questa occasione unica e per raccogliere dati cruciali che potrebbero essere vitali per la nostra sicurezza futura.

In cosa consiste la missione Ramses dell’Esa

La missione Ramses (Rapid Apophis Mission for Security and Safety) dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) è progettata per studiare appositamente l’asteroide Apophis. L’obiettivo principale di Ramses è monitorare e caratterizzare il comportamento dinamico di Apophis durante il suo passaggio ravvicinato.

Ramses utilizza tecnologie e competenze sviluppate per precedenti missioni dell’ESA, come la missione Hera, che aveva lo scopo di studiare il sistema binario di asteroidi Didymos. Ramses trasporterà anche due CubeSats, piccoli satelliti che verranno rilasciati in orbita attorno ad Apophis per raccogliere ulteriori dati. Saranno dotati di strumenti avanzati per analizzare la superficie e la composizione dell’asteroide, fornendo una visione dettagliata e complementare a quella della nave madre.

Una delle componenti innovative della missione Ramses è la sua capacità di osservare Apophis sia prima che durante il passaggio vicino alla Terra. Questa fase permetterà agli scienziati di studiare le variazioni nella rotazione e nell’orbita dell’asteroide causate dall’influenza gravitazionale della Terra. La missione è quindi fondamentale non solo per comprendere meglio Apophis, ma anche per sviluppare tecnologie e strategie che potrebbero essere utilizzate in futuro per deviare asteroidi potenzialmente pericolosi​.

Asteroide Apophis verso la Terra nel 2029: i rischi

Apophis, scoperto nel 2004 e soprannominato anche Dio del Caos, ha una dimensione stimata di circa 350 metri, simile alla lunghezza di tre campi da calcio. Sin dalla sua scoperta, ha suscitato grande attenzione per il rischio iniziale di collisione con la Terra nel 2029 e nel 2036. Fortunatamente, ulteriori osservazioni hanno escluso questi scenari, anche se rimane un interesse particolare per il suo passaggio ravvicinato nel 2029.

Il 13 aprile 2029, Apophis passerà a una distanza inferiore a 32mila km dalla superficie terrestre, più vicino dei satelliti geostazionari. Questo passaggio ravvicinato offrirà un’opportunità unica per gli scienziati di osservare gli effetti gravitazionali della Terra su un asteroide di queste dimensioni. Le forze mareali esercitate dalla Terra potrebbero deformare la superficie di Apophis, causando possibili frane o terremoti sulla sua superficie e alterando la sua rotazione.

Nonostante il rischio di impatto sia stato eliminato per almeno i prossimi 100 anni grazie a osservazioni radar dettagliate effettuate nel 2021, Apophis rappresenta un caso studio fondamentale per la difesa planetaria. L’ESA ha rimosso Apophis dalla lista degli oggetti a rischio, ma il passaggio del 2029 permetterà di testare le nostre capacità di monitoraggio e risposta agli asteroidi vicini alla Terra.

L’importanza della missione Ramses risiede quindi nella raccolta di dati che miglioreranno la nostra comprensione degli asteroidi e nella preparazione di strategie di difesa per il futuro. La collaborazione internazionale tra ESA, NASA e altre agenzie spaziali rafforza l’importanza di una risposta coordinata a possibili minacce cosmiche, utilizzando Apophis come banco di prova per future missioni di deviazione di asteroidi.

Apophis non rappresenta quindi una minaccia immediata e la missione Ramses dell’ESA offre una preziosa opportunità di studio e preparazione per garantire la sicurezza del nostro pianeta contro potenziali pericoli spaziali​.