Un gruppo di buchi stranamente circolari è apparso tra le nuvole sopra la Florida. La strana formazione è stata immortalata in una nuova straordinaria immagine della NASA. Il raro evento, che in precedenza era stato erroneamente collegato agli UFO, ha una spiegazione sorprendentemente semplice, ma ci sono voluti più di 60 anni agli scienziati per capirlo. A fotografare i bizzarri vuoti è stato il satellite Terra dell’agenzia spaziale americana.

Misteriosi cerchi nel cielo della Florida: sui social si parla di Ufo

Gli insoliti fori circolari sono iniziati ad apparire per la prima volta negli anni ’40, scatenando teorie selvagge secondo cui erano il risultato degli UFO. Tuttavia, in realtà sono creati da aeroplani che volano tra le nuvole. Sui social però le teoria su cosa fossero si sono moltiplicate con la maggior parte degli utenti ritiene ancora erroneamente che siano causati dall’attività degli extrterrestri. Un po’ come è successo per i suoni inquietanti nel cielo.

Cosa sono i buchi nelle nuvole: la spiegazione della NASA

Noti come buchi fallstreak o nuvole perforanti, gli anelli in cielo sono stati fotografati sopra il Golfo del Messico, al largo della costa occidentale della Florida, il 30 gennaio 2024. L’Osservatorio della Terra della NASA ha rivelato l’immagine sorprendente il 26 febbraio. Nella foto ci sono due tipi di nubi: cavum, che sono grandi buchi circolari; e le nuvole del canale, che hanno una forma più oblunga. Entrambi i tipi si verificano più comunemente negli altocumuli: bande di vapore acqueo super raffreddato che fluttuano nel cielo tra i 2.100 e i 5.500 metri sopra la superficie, molto più in alto della maggior parte delle nuvole piovose.

Gli altocumuli possono essere freddi fino a circa -15 gradi Celsius senza che le goccioline d’acqua si congelino. Tuttavia, quando l’aria si muove attorno alle ali o oltre le eliche degli aeroplani, può raffreddare ulteriormente il vapore acqueo circostante fino a -20 °C. A queste temperature estremamente basse, le goccioline si congelano anche senza che si formino particelle attorno e iniziano a cadere sotto i fori, creando sottili filamenti di nuvole, noti come virga. Queste nuvole sottili spesso pendono sotto i buchi da cui cadono e possono essere viste nel cuore dei vuoti nebbiosi se viste dall’alto.

La causa dei buchi nelle nuvole è stata scoperta solo negli ultimi 15 anni dagli scienziati. In uno studio del 2011, i ricercatori hanno incrociato immagini satellitari e dati di volo per dimostrare che i responsabili del fenomeno erano gli aerei. Secondo l’Osservatorio della Terra, i buchi nella nuova immagine della Nasa sono stati tutti creati da aerei in decollo dall’aeroporto internazionale di Miami. Altri fattori che possono influenzare la lunghezza di queste nuvole includono lo spessore dello strato di nuvole, la temperatura dell’aria e il grado di wind shear orizzontale. Le analisi dei ricercatori hanno mostrato che uno spettro completo di tipi di aeromobili, inclusi grandi aerei passeggeri, aerei regionali, aerei privati, aerei militari e turboelica, possono produrre nubi di cavità e canali. Con più di 1.000 voli che arrivano ogni giorno all’aeroporto internazionale di Miami, le possibilità di incontrare le condizioni atmosferiche necessarie per produrre nuvole di cavità sono numerose in questa zona.