La multa nella cassetta della posta, l’avviso di giacenza lasciato dal postino e la corsa all’ufficio postale per ritirare una raccomandata potrebbero diventare sempre meno frequenti. Con la riforma del Codice della strada approvata dal Consiglio dei ministri il 13 ottobre 2026, il Governo punta anche a rendere più rapide le comunicazioni tra pubblica amministrazione e automobilisti. Tra le novità ci sono le notifiche digitali dei verbali e una riduzione dei tempi a disposizione dei Comuni per comunicare determinate infrazioni. Ma questo significa davvero che le multe non arriveranno più a casa? E soprattutto, come si potrà sapere di aver ricevuto una sanzione se il postino non suona?

Nuovo Codice della strada, come cambia la notifica delle multe

Ricevere una multa potrebbe diventare una questione sempre più… digitale. La riforma del Codice della strada, approvata dal Consiglio dei ministri il 13 ottobre 2026, interviene infatti anche sulle modalità con cui vengono comunicati i verbali agli automobilisti.

L’obiettivo è semplificare le procedure, ridurre i tempi e rendere più efficiente il rapporto tra cittadini e amministrazioni pubbliche. Una trasformazione che riguarda un passaggio fondamentale: la notifica, cioè la comunicazione ufficiale attraverso cui il destinatario viene informato della sanzione.

Il nuovo sistema punta a valorizzare strumenti telematici come la posta elettronica certificata (PEC) e SEND, il Servizio Notifiche Digitali, già utilizzato da diverse amministrazioni per inviare atti con valore legale. È però importante distinguere la riforma dai servizi già disponibili: le notifiche digitali non nascono con il nuovo Codice della strada, perché possono essere utilizzate anche oggi. La novità riguarda il rafforzamento del loro impiego nel sistema di comunicazione delle sanzioni.

Multe online con PEC e SEND: cosa deve sapere l’automobilista

Uno degli aspetti più importanti riguarda il modo in cui il cittadino può venire a conoscenza della multa. La PEC permette di ricevere comunicazioni elettroniche con valore legale, mentre SEND è la piattaforma attraverso cui le pubbliche amministrazioni possono gestire la notificazione digitale degli atti.

Chi dispone di un domicilio digitale può quindi ricevere le comunicazioni secondo le modalità previste dal sistema, senza dover necessariamente attendere una raccomandata tradizionale. È fondamentale, però, non confondere l’avviso di cortesia con la notifica legale. Un messaggio sul telefono o una normale email possono segnalare la presenza di un documento da consultare, ma non tutte queste comunicazioni costituiscono di per sé la notifica dell’atto.

Anche chi non utilizza abitualmente i servizi digitali deve poter ricevere le comunicazioni secondo le procedure previste dalla legge. Per questo il passaggio al digitale non equivale all’eliminazione immediata e generalizzata della posta cartacea.

Il cambiamento richiederà soprattutto maggiore attenzione alla gestione dei propri recapiti e alla consultazione delle comunicazioni ufficiali. Un aspetto da non sottovalutare è che ignorare una comunicazione digitale non significa necessariamente impedire che la notifica produca effetti legali. I termini decorrono secondo regole specifiche, che dipendono dal canale utilizzato e dalla procedura applicabile.

Multe, il termine di notifica potrebbe scendere da 90 a 45 giorni

Accanto alla digitalizzazione, la riforma introduce una novità particolarmente significativa per chi riceve una sanzione stradale. Secondo quanto comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, i Comuni avrebbero 45 giorni anziché 90 per notificare i verbali relativi alle infrazioni accertate a distanza e senza contestazione immediata.

È il caso, per esempio, delle violazioni rilevate attraverso determinati dispositivi automatici, quando non è possibile fermare subito il conducente per contestare l’infrazione. La riduzione dei tempi è pensata per tutelare gli automobilisti, evitando che debbano attendere troppo a lungo prima di conoscere una violazione.

Addio alle raccomandate? Quando continuerà a intervenire il postino

La prospettiva di non trovare più avvisi di giacenza nella cassetta della posta può sembrare una semplificazione, ma non significa che le raccomandate siano destinate a sparire per tutti.

La notifica cartacea rimane rilevante per chi non dispone di un domicilio digitale utilizzabile e nei casi in cui la procedura richieda ancora un recapito fisico. Per molti automobilisti, dunque, il postino continuerà a rappresentare uno dei canali attraverso cui vengono consegnati gli atti amministrativi.

Chi riceve ancora le comunicazioni tradizionali deve prestare attenzione soprattutto agli avvisi di giacenza. Non ritirare una raccomandata, infatti, non è un sistema sicuro per evitare le conseguenze della notifica.

A questo proposito, qui ti spieghiamo come riconoscere una possibile multa dai codici presenti sull’avviso di giacenza, utile per comprendere il funzionamento delle comunicazioni postali. La digitalizzazione, insomma, non cancella automaticamente i sistemi tradizionali, ma tende ad affiancarli e, dove previsto, a sostituirli con procedure elettroniche.

Cosa succede se non si legge la notifica o non si paga la multa

La maggiore rapidità delle comunicazioni può avere conseguenze pratiche anche per gli automobilisti. Quando una multa viene notificata validamente, iniziano a decorrere i termini previsti per il pagamento e per l’eventuale impugnazione.

In via generale, il Codice della strada consente di beneficiare di una riduzione del 30% dell’importo della sanzione se il pagamento avviene entro cinque giorni dalla notifica, nei casi in cui lo sconto è ammesso. Il termine ordinario per il pagamento in misura ridotta è invece di 60 giorni, mentre per contestare il verbale esistono procedure e scadenze specifiche.

Chi trascura una comunicazione rischia quindi di perdere un’agevolazione economica o di lasciar trascorrere il tempo utile per esercitare i propri diritti. Per capire quali possono essere le conseguenze, è utile anche sapere cosa succede quando non si paga una multa stradale e quali sono i termini da rispettare.