La nuova edizione di X Factor ha portato una ventata d’aria fresca, anche grazie all’introduzione di nuovi giudici tra cui Paola Iezzi. Con la conduzione di Giorgia il programma ha preso il via giovedì 12 settembre 2024. Paola Iezzi, che si trova per la prima volta senza la sorella Chiara, ha già dimostrato di essere perfettamente a suo agio nel nuovo ruolo. La sua carriera solista è ormai consolidata e il pubblico sta scoprendo un lato inedito della cantante e produttrice milanese.

Chi è Paola Iezzi del duo Paola & Chiara: età, canzoni e fidanzato

Paola Iezzi è nata a Milano il 30 marzo 1974. Cantautrice, musicista, produttrice discografica e DJ, ha iniziato la sua carriera musicale affiancata dalla sorella Chiara nel famoso duo Paola & Chiara. Le due hanno raggiunto il successo con il singolo “Vamos a bailar (Esta vida nueva)” nel 2000, che ha segnato l’apice della loro carriera grazie anche alla vittoria del “Festivalbar”. Sin da piccola. Dopo il diploma al liceo classico, dove ebbe come insegnante Roberto Vecchioni, si è immersa nel mondo musicale, prima nei circuiti underground milanesi e poi sotto la guida di Claudio Cecchetto.

Il duo Paola & Chiara ha avuto una carriera brillante, vincendo anche il Festival di Sanremo nel 1997 con la canzone “Amici come prima”. La loro produzione musicale si è sempre caratterizzata per uno stile pop-dance, con una forte influenza internazionale, che le ha rese uniche nel panorama italiano. Dopo oltre un decennio di successi il duo si è sciolto nel 2013, portando le due sorelle a intraprendere strade soliste.

Paola ha proseguito la sua carriera musicale, pubblicando brani come Alone e collaborando con artisti come Myss Keta. È anche un’apprezzata DJ, con una lunga lista di esibizioni nei migliori club e negli eventi più esclusivi del mondo della moda. Oltre alla musica Paola ha sperimentato il mondo della televisione, partecipando a vari programmi e cimentandosi come giudice in show come “X Factor” e “Drag Race Italia”.

Paolo Santambrogio, attuale compagno della cantante Paola Iezzi, è un fotografo di moda e regista di videoclip originario di Milano. La sua carriera è iniziata nel 2007, quando ha realizzato un servizio per “Vanity Fair”. Da allora, ha collaborato con prestigiose testate come “Vogue Italia”, “Glamour” e “Style”, e con marchi di lusso come Trussardi, Fendi e Dolce&Gabbana.

Perché Paola e Chiara hanno litigato: storia della reunion

La storia di Paola & Chiara ha attraversato molti alti e bassi, con un periodo di dieci anni di separazione musicale che ha lasciato i fan delusi e confusi. Dopo lo scioglimento ufficiale nel 2013, entrambe le sorelle hanno cercato di spiegare le ragioni della rottura, ma le dichiarazioni rilasciate sono sempre state vaghe. Paola e Chiara hanno inizialmente affermato che la separazione fosse stata una decisione condivisa e presa in serenità, senza conflitti particolari. Chiara ha successivamente pubblicato un post su Facebook che ha fatto discutere, sostenendo che nessuno avesse mai veramente creduto in loro, specialmente all’interno del mercato musicale italiano, in cui il genere pop-dance non era apprezzato quanto all’estero.

Nonostante questo lungo periodo di distanza, Paola e Chiara hanno sempre mantenuto una certa affinità, come dimostrato dalla tanto attesa reunion al Festival di Sanremo nel 2023. Le due sorelle sono tornate sul palco del teatro Ariston con la canzone “Furore”, risvegliando l’entusiasmo dei fan che speravano in un loro ritorno. Da allora sono tornate a collaborare su vari progetti, tra cui l’uscita di nuova musica e l’annuncio della loro autobiografia. Il loro ultimo singolo “Festa totale” è un inno alla spensieratezza e al divertimento confermando che la loro sintonia musicale è rimasta intatta.