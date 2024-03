Chi ha il pollice verde o chi desidera cimentarsi nel giardinaggio potrebbe pensare di piantare i bulbi di tulipano in vaso. Si tratta infatti di una pianta perenne che fa parte della famiglia delle Liliacee e si presenta con dei colori che metterebbero allegria anche alla persona più pessimista che esista.

Originariamente questo fiore nasce in Turchia nel 1554, ma adesso è diffuso in tutta Europa. Lo si trova anche in Asia e in Africa. Esistono 150 specie diverse e 5.000 ibridi. Insomma, c’è solo l’imbarazzo della scelta: non resta che scoprire di cosa hanno bisogno e rendere il proprio balcone più colorato.

Quando e dove è meglio piantare i bulbi dei tulipani

Il periodo dell’anno più indicato per piantare i bulbi di di tulipano in vaso va da inizio settembre alla metà di ottobre. Si tratta comunque di una finestra variabile a seconda delle condizioni del tempo. Per avere un’indicazione più precisa, si deve aspettare che il terreno sia a una temperatura di circa 15 gradi.

Dopodiché è fondamentale scegliere il vaso giusto, meglio se in terracotta e con il fondo forato. In questo modo è possibile favorire il drenaggio ed evitare che le radici ammuffiscano a causa del ristagno d’acqua. Il diametro dipende dal numero di bulbi, in generale però in 50 centimetri di diametro ne possono stare sino a 25 a distanza di due o tre centimetri e a 10 di profondità.

Quante volte fiorisce il tulipano in un anno

Visto che i bulbi di tulipano appartengono a una pianta perenne, è possibile assistere anche a più di una fioritura nel corso dell’anno. In italia, avviene da metà marzo agli inizi di maggio ed è per questo che si parla anche di “fiori della primavera”.

L’ostacolo principale è dato dalle temperature spesso troppo elevate e fuori dagli standard stagionali. Ecco allora che esistono degli accorgimenti da mettere in atto per tentare di contrastare il surriscaldamento climatico e non far soffrire le piante curate con tanto amore e molta dedizione.

Come proteggere i tulipani da freddo e gelo

Per favorire una seconda fioritura, ma soprattutto per fare di tutto affinché la pianta non muoia a causa del clima eccessivamente mite, gli esperti consigliano di aggiungere del concime nel terreno dove è avvenuta la semina.

Per quanto riguarda il freddo, questo tipo di bulbi resiste anche a 20 gradi sotto lo zero. Per sicurezza però è sempre bene proteggere i tulipani formando una specie di protezione attraverso uno strato di foglie secche o di corteccia sminuzzata. Ecco il segreto per farli durare.

Attenzione ai parassiti: i trucchi per eliminarli

L’annaffiatura deve avvenire ogni volta che il terreno è secco, l’ideale è che venga mantenuto sempre umido ma non bagnato. Non è il caso di aggiungere fertilizzante, se non in piccolissima quantità quando arriva la primavera. Volendo pensare a una soluzione green ed economica i tappi di sughero nel vaso potrebbero fare al caso nostro.

Detto ciò è importante piantare i bulbi di tulipano in vaso cercando di proteggerli dai parassiti. Il nemico numero uno è rappresentato dalle lumache. In ottica preventiva è consigliato tenere il terreno pulito e senza erbacce. Nei casi più ostinati si possono applicare degli antiparassitari ad hoc.