Il Natale e il Capodanno si avvicinano e ci si sta preparando a festeggiarli al meglio. L’obiettivo è sempre quello di assecondare il proprio ideale di celebrazione, o almeno di avvicinarsi il più possibile. Per chi ama passare pranzi e cene al ristorante, però, c’è una cattiva notizia. Quest’anno si registra un aumento dei costi medi e non tutti potranno permettersi di sedersi a un tavolo a riposare, senza dover pensare al menù da realizzare per amici e familiari.

Natale in ristorante per 5,4 milioni di italiani

I numeri parlano chiaro, a prediligere i ristoranti quest’anno saranno 5,4 milioni di italiani, suddivisi nei 90 mila ristoranti che saranno aperti il giorno di Natale. Si tratta di un aumento del 10,2%, rispetto al 2022, che non tiene conto dei turisti che innamorati dell’Italia. Anche nel 2023 una delle mete più ambite a livello internazionale.

A dirlo sono i dati divulgati da FIPE-Confcommercio, la Federazione italiana Pubblici Esercizi, che regala qualche informazione preziosa anche sui costi. Si stima, infatti, che il pranzo di Natale al ristorante farà registrare una spesa complessiva di 400 milioni di euro, il 15% in più rispetto all’anno precedente.

Soltanto a dicembre 2023, le famiglie italiane spenderanno 8,5 miliardi di euro in consumi alimentari fuori casa, senza contare le stime di cene aziendali e convention in aumento rispetto all’anno precedente.

Aumenta il prezzo dei menù di Natale e Capodanno

L’aumento delle materie prime, alimentari ed energetiche, avranno ripercussioni anche sul Natale al ristorante e, quindi, sulle tasche degli italiani. In media, una persona spenderà circa 74 euro per un menù che va dall’antipasto all’ammazzacaffè. Per il menù bambini, invece, è prevista una spesa di circa 30 euro. In ogni caso, verrà dato ampio spazio alla tradizione, con le lenticchie portafortuna e non solo. La pasta fresca e il bollito saranno i preferiti dei ristoratori italiani, che proporranno pandoro e panettone come dolce.

Per il cenone tipico che anticipa di qualche ora il saluto al nuovo anno i prezzi si abbassano leggermente rispetto al Natale: secondo Federconsumatori, in media, verranno spesi 52,13 euro a persona. Tuttavia, in relazione all’ultimo dell’anno 2022 si registra un aumento del 5,1%. A costare maggiormente sono pesce, frutta e dolci. Se non si vuole rinunciare a un bel calice, ecco anche i migliori vini di Natale e Capodanno da abbinare.

Qualora si desiderasse optare per qualcosa di più abbordabile, saranno previsti dei menù di circa 30 euro a testa. Le pietanze cambieranno leggermente ma, in onore dell’eccellenza culinaria italiana, la qualità sarà al primo posto.

Quanto dovrebbe costare davvero un cenone

Il Natale al ristorante nel 2023 non è per tutti. C’è infatti chi, in seguito all’inflazione, tutti i mesi fa i conti al centesimo per riuscire ad arrivare al 31 con lo stretto indispensabile per vivere. Ecco allora che, per non rinunciare alla gioia di passare una giornata in compagna dei propri cari, si può trovare un modo per risparmiare.

Il consiglio degli esperti è di approfittare dei prezzi più bassi che si trovano comprando direttamente dal produttore. Inoltre si più fare la lista del menù e comprare solo quello che serve, senza dimenticare però di leggere l’etichetta dei prodotti.

È meglio puntare alla qualità, piuttosto che alla quantità ed evitare gli sprechi. È vero che preparare una cena o un pranzo per Natale e Capodanno potrebbe essere più dispendioso, ma se si conservano gli avanzi, si congelano e si ripropongono qualche giorno dopo, il risparmio c’è e anche le papille gustative saranno felici di replicare l’esperienza di un tipico giorno di festa. O, addirittura, si può decidere di rivisitare gli avanzi e preparare un salvacena nutriente e gustoso.