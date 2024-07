Serpente velenoso record: può uccidere 400 persone con un morso

Cyclone, un taipan costiero (Oxyuranus scutellatus) che vive presso l’Australian Reptile Park, ha recentemente stabilito un nuovo record mondiale per la quantità di veleno prodotta in una singola volta.

Ogni giorno vengono battuti in tutto il mondo dei nuovi record, e non possiamo fare a meno di notare quanto alcuni siano piuttosto curiosi. È proprio il caso di Cyclone, il serpente che in una sola volta è stato in grado di produrre una quantità di veleno mai vista prima.

Il record battuto da Cyclone, un taipan costiero australiano

Secondo quanto riferito dallo staff dell’Australian Reptile Park, questo serpente ha rilasciato ben 5,2 grammi di veleno, una quantità sufficiente per uccidere 400 persone. Tale quantità è tre volte superiore alla media dei suoi simili, e grazie ad essa Cyclone è riuscito a battere il precedente record: quello di 4,54 grammi di veleno estratti da un taipan costiero nel 2021.

Questo traguardo è stato raggiunto durante una sessione di “mungitura” del veleno, un processo fondamentale per la produzione di antidoti contro il veleno che salvano numerose vite ogni anno in Australia.

L’operazione, seppur pericolosa, è essenziale per contrastare i circa 3.000 morsi di serpente riportati annualmente nel Paese, che causano circa 500 ospedalizzazioni e due decessi in media.

Estrarre così tanto veleno in un’unica sessione di “mungitura” non solo ha permesso di battere un record, ma rappresenta anche un’occasione per salvaguardare la salute delle persone che rischiano di incontrare malauguratamente questo serpente.

Che tipo di serpente è il taipan e quanto è velenoso

Il taipan costiero è un serpente velenoso tra i più pericolosi al mondo e si trova principalmente nelle regioni del nord e dell’est dell’Australia. Vivono solitamente nelle pianure asciutte, nei boschi, ma anche nelle periferie delle città, mettendo in serio pericolo la vita delle persone che vi abitano.

Questi serpenti possono raggiungere una lunghezza di 2 metri, ma secondo il Queensland Museum, la lunghezza totale più lunga registrata per il taipan costiero era di un esemplare che misurava 2,9 m.

I serpenti di questa specie sono caratterizzati da una testa rettangolare con un muso più chiaro del resto del corpo, e occhi grandi di colore arancione-marrone.

Il corpo è spesso uniformemente di colore oliva chiaro o bruno-rossastro, ma alcuni esemplari possono variare dal grigio scuro al nero. La colorazione è più chiara sui lati del corpo e il lato ventrale è solitamente di un colore dal bianco crema al giallo chiaro pallido.

Il veleno del taipan costiero è estremamente potente, secondo solo a quello del suo parente, il taipan dell’interno, e può causare la morte in poche ore se non trattato. Solitamente hanno una natura piuttosto timida e tendono a evitare il confronto, ma diventano estremamente aggressivi se provocati, motivo per cui sono molto comuni incidenti dall’esito anche fatale.

Nonostante non siano i serpenti più velenosi in assoluto, la loro combinazione di quantità di veleno e comportamento li rende estremamente pericolosi. La produzione di antiveleno da parte di strutture come l’Australian Reptile Park è quindi vitale per la sicurezza pubblica.