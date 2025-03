Spettri rossi in cielo, svelato il mistero: cosa sono davvero

A volte la natura ci riserva spettacoli misteriosi, per i quali non si riesce immediatamente a fornire una risposta. È il caso degli spettri rossi in cielo, apparsi nel 2022 sopra la catena montuosa dell’Himalaya.

Dopo anni di approfondimenti, oggi il mistero sembra essere stato risolto. Ecco cosa sono davvero questi spettri, simili a evanescenti meduse con i loro tentacoli sospese in cielo.

Svelato il segreto degli spettri rossi: lo studio

Nella notte del 19 maggio 2022, gli astrofotografi cinesi Angel An e Shuchang Dong hanno catturato un incredibile spettacolo di oltre cento spettri rossi sopra l’Himalaya. Il sito di osservazione, situato sull’altopiano tibetano meridionale vicino al lago Pumoyongcuo, ha rivelato degli spettri danzanti, per la prima volta in Asia.

Questo evento straordinario ha attirato l’attenzione globale e solo un recente studio ha dato una spiegazione sull’accaduto.

La ricerca è stata pubblicata su Advances in Atmospheric Sciences dal professor Gaopeng Lu e dal suo team dell’Università di Scienza e Tecnologia della Cina e ha svelato il segreto di questi spettacolari “fuochi d’artificio”, dovuti ai temporali.

“È un evento straordinario”, ha affermato il professor Gaopeng Lu. “Analizzando le scariche elettriche dei fulmini, abbiamo scoperto che gli spettri rossi sono stati innescati da fulmini positivi ad alta intensità. Ciò suggerisce che i temporali nella regione himalayana hanno il potenziale per produrre alcune delle scariche elettriche atmosferiche più complesse e intense della Terra”, ha continuato il professore.

Cosa sono gli spettri rossi o “red sprites” in cielo

Il nome red sprites (letteralmente “folletti rossi”) deriva sia dal loro aspetto che dal loro colore caratteristico. Il termine “sprites” è stato scelto perché questi fenomeni atmosferici sono fugaci e misteriosi, proprio come i folletti della mitologia e del folklore.

Gli spettri rossi sono stati scoperti per caso in tempi relativamente recenti dai ricercatori dell’Università del Minnesota. A partire dal 1989 son stati oggetto di numerosi studi, similmente ai getti blu, simili a fulmini al contrario.

Il team di ricerca ha sviluppato un metodo per sincronizzare i tempi di apparizione, utilizzando le traiettorie satellitari e l’analisi del campo stellare. Questo approccio ha permesso di determinare con precisione il momento esatto in cui si sono verificati i red sprites e di collegarli ai rispettivi fulmini scatenanti.

Lo studio ha rivelato che i fulmini che hanno originato gli spettri si sono verificati all’interno delle aree di precipitazione stratiforme che si estendeva dalla pianura del Gange fino ai contrafforti meridionali dell’altopiano tibetano.

Questo evento ha registrato il più alto numero di spettri durante un singolo temporale in Asia meridionale, suggerendo che i temporali in questa regione possiedono capacità di scarica atmosferica superiore paragonabili a quelle delle Grandi Pianure degli Stati Uniti.

Gli esperti stanno studiando in che modo gli spettri rossi possano avere effetti sull’atmosfera superiore, come influenzare il comportamento della ionosfera o l’accoppiamento tra l’atmosfera e lo Spazio.

I red sprites di per sé non sono considerati pericolosi per l’uomo, in quanto si verificano ad altitudini molto elevate, ben al di sopra della superficie terrestre. Questi fenomeni atmosferici si manifestano a circa 50-90 km di altezza, nella parte superiore dell’atmosfera. Tuttavia, sono associati a fulmini molto potenti e pertanto potenzialmente pericolosi.